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Рубрика: Экономика

Экспертный клуб НРФ представляет основные направления дискуссии

Четвертая закрытая офлайн-сессия станет заключительным мероприятием в преддверии пятого Национального рекламного форума. Прямой эфир состоится 27 мая в 10:00. Среди спикеров - первые лица компаний, генеральные и исполнительные директора, а также руководители департаментов. Дискуссионная программа мероприятия представлена тремя большими блоками, в которых примут участие приглашенные модераторы.
Фото: АКАР Фото: АКАР
Фото: АКАР

Состав модераторов:

- Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР;

- Елена Тополева-Солдунова, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ, директор Агентства социальной информации;

- Елена Решетова, глава Комитета по выработке антикризисных мер координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ;

- Люси Виноград, лидер краудсорсинговой платформы Better (входит в dentsu Russia).

Рабочая встреча экспертного клуба НРФ начнется с обсуждения роли медиакоммуникационной отрасли в экономике страны. За последнее время в индустрии произошли глобальные изменения, которые позволяют рассматривать рынок коммуникаций как перспективный бизнес-драйвер для государства.

"Весь прошлый год игроки медиакоммуникационной отрасли занимались поиском оптимальных решений, направленных на уменьшение последствий локдауна: мы инициировали антикризисный диалог с органами власти, запустили работу экспертного клуба для обмена опытом и эффективными инструментами. Совсем недавно правительство Москвы начало оказывать поддержку рекламным агентствам. Компании, работающие в креативных индустриях, усилили цифровое присутствие брендов и нарастили новый уровень собственной экспертизы. В прямом эфире вместе с экспертами мы обсудим, почему медиакоммуникационная отрасль является важной с точки зрения инноваций и технологического развития экономики", - сообщает Валентин Смоляков.

В открытии экспертного клуба НРФ примут участие: заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, президент АКАР Сергей Пискарев, Brand Finance CEO David Haigh, исполнительный директор "Русбренд" Алексей Поповичев, программный директор Всемирного конгресса IAA Сергей Коптев и другие.

Кардинально новым направлением работы экспертного клуба НРФ станет медиаюристика. Участники круглого стола обсудят перспективы развития социальной рекламы. Модераторы дискуссии Елена Тополева-Солдунова и Елена Решетова выразили общее мнение о необходимости публичного диалога: "Актуальность социальной рекламы и сложности, связанные с отсутствием конкретных критериев определения статуса, подтолкнули нас на проведение этой встречи с участием всех заинтересованных сторон: рекламных групп, рекламодателей и медиаплощадок. Мы решили рассмотреть эту тему в двух направлениях: регулирование социальных коммуникаций в правовом поле, а также саморегулирование и общественную ответственность медиа с учетом трендов и заинтересованности всех участников отрасли".

Среди экспертов второго блока: руководитель направления КСО "Национальной Медиа Группы" Мария Залунина, директор департамента корпоративных проектов Gallery Антон Комаров, генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин и другие.

Пандемия, тотальная цифровизация, постоянный рост потребностей потребителей являются ключевыми факторами, формирующие новые правила взаимодействия на рынке. Как трансформируется коммуникация брендов? На что ориентируется бизнес в ускоренно меняющемся мире? Эксперты расскажут о возможных моделях развития компаний и поделятся секретами построения эффективной коммуникационной стратегии в социальной реальности

"Прошлый год можно смело назвать годом социальных коммуникаций. Пандемия показала готовность брендов активно поддерживать социальную повестку и реализовывать масштабные кампании на этой территории, где не всегда удается избегать ошибок. С ведущими экспертами со стороны брендов мы обсудим правила коммуникации на территории sustainability с ее разнообразной повесткой. Обсудим, как брендам приземлять глобальную повестку на российские культурные коды, оценивать эффективность реализованных кампаний и выстраивать коммуникационные стратегии в пост-пандемический год, чтобы оставаться последовательными в глазах своей аудитории", - делится подробностями будущей встречи модератор Люси Виноград.

Состав спикеров еще формируется. Мероприятие пройдет в phygital-формате: с возможностью безопасного офлайн-нетворкинга и одновременным проведением открытой онлайн-трансляции на медийных ресурсах.

Подписаться на онлайн-трансляцию можно на официальном сайте.

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