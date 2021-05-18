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18.05.2021,  
09:02
Текст:  Антон Валагин

Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса

Появились подробности операции ВВС США Cannikin, состоявшейся 50 лет назад. На недрах острова Амчитка близ Аляски был взорван пятимегатонный ядерный заряд, предназначенный для применения в космосе.

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба ЦВО
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Испытания проводились для доработки боеголовки W71 - ею предполагалось оснащать заатмосферные перехватчики системы ПРО LIM-49 Spartan. Заряд отличался от других ядерных боеголовок - в него был добавлен контейнер с бериллием для генерации жесткого рентгеновского излучения. Проходя сквозь боеголовку цели, оно вызывает "эффект шипучки" - ядерный заряд мегатонного класса взрывается, как шутиха на детском празднике.

Для точного моделирования распространения излучения в пространстве на глубину 1,8 километра поместили всю третью ступень LIM-49 - массивную сборку опустили в недра земли по шахте диаметром 2,3 метра. В точке подрыва была создана сферическая камера диаметром 16 метров.

Подрыв заряда мощностью 5 мегатонн вызвал на поверхности землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. На видео хорошо видна работа амортизационных опор платформ с аппаратурой и скольжение опор по специально подготовленным площадкам. Cannikin стал самым мощным подземным ядерным взрывом в истории человечества.

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