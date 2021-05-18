Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса

Появились подробности операции ВВС США Cannikin, состоявшейся 50 лет назад. На недрах острова Амчитка близ Аляски был взорван пятимегатонный ядерный заряд, предназначенный для применения в космосе.

Испытания проводились для доработки боеголовки W71 - ею предполагалось оснащать заатмосферные перехватчики системы ПРО LIM-49 Spartan. Заряд отличался от других ядерных боеголовок - в него был добавлен контейнер с бериллием для генерации жесткого рентгеновского излучения. Проходя сквозь боеголовку цели, оно вызывает "эффект шипучки" - ядерный заряд мегатонного класса взрывается, как шутиха на детском празднике.

Для точного моделирования распространения излучения в пространстве на глубину 1,8 километра поместили всю третью ступень LIM-49 - массивную сборку опустили в недра земли по шахте диаметром 2,3 метра. В точке подрыва была создана сферическая камера диаметром 16 метров.

Подрыв заряда мощностью 5 мегатонн вызвал на поверхности землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера. На видео хорошо видна работа амортизационных опор платформ с аппаратурой и скольжение опор по специально подготовленным площадкам. Cannikin стал самым мощным подземным ядерным взрывом в истории человечества.