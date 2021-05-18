Лавров: Берлин усилил линию на сдерживание России

Германия усиливает линию на сдерживание России, отношения двух стран переживают непростой период, заявил 18 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

Он подчеркнул, что "в адрес Москвы выдвигаются безосновательные, а все чаще - абсурдные обвинения". "Зашкаливает антироссийская заряженность отдельных немецких СМИ. В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", - сказал Лавров.

При этом, отметил Лавров, Россия не заинтересована в росте напряженности и выступает за создание положительной повестки по самому широкому кругу вопросов, при этом "делая все необходимое для защиты национальных интересов".

В настоящее время, сказал глава МИД РФ, одна из наиболее стабильных сфер отношений - торгово-инвестиционное сотрудничество. Кроме того, есть хорошие перспективы в энергетике, передаче технологий и цифровизации, в локализации немецких производств в России.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем обращении в участникам "Потсдамских встреч" также отметил, что Германия и Россия должны решать все проблемы путем диалога.