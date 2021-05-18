Лукашенко прокомментировал декрет о защите конституционного строя

Комментируя на заседании Совета безопасности суть принятого 9 мая декрета "О защите суверенитета и конституционного строя", Александр Лукашенко напомнил, что этот документ касается исключительно трагического "момента в истории страны", подчеркнув, что он будет задействован "только при одном условии - "при покушении и гибели президента".

Естественно, заявил глава государства, слова которого цитирует во вторник БЕЛТА, когда изберут нового президента, "отпадет и необходимость в подобном декрете". Он будет отменен новым руководителем или же парламентом и президентом. "В зависимости уже от новой Конституции"", - уточнил белорусский лидер.

Что же касается декрета, пояснил он, то он нужен для того, чтобы и члены СБ, и миллионы граждан страны, которые поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу. Президент опроверг спекуляции относительно вопроса о доверии премьеру страны, напомнив, что в документе специально прописано, что глава правительства "является председательствующим на Совете безопасности".

Обратил внимание президент и еще на один момент. В случае, если будет задействован декрет, констатировал он, главный вопрос станет о выборах главы государства и стабилизации в стране. А "стабилизация будет зависеть от выборов и решаться при участии губернаторов", без которых, по словам Лукашенко, "мы не решим ни один вопрос в стране".

В то же время, анализируя ситуацию в республике, Лукашенко в очередной раз призвал ни в коем случае не расслабляться всех тех, от кого зависит судьба страны и народа, предупредив, что против Беларуси работают спецслужбы с огромным опытом.

"Мы вообще еще младенцы по сравнению с ними. И нам надо выстоять. И мы выстоим, если мы не расслабимся. Потому что на нашей стороне правда и подавляющее большинство людей", - заявил белорусский лидер.

Он констатировал, что прошлогодний мятеж в форме блицкрига, как и многие последующие этапы, был преодолен. "Уверен, преодолеем и все остальные трудности", - резюмировал Лукашенко, подчеркнув, что главное для страны - экономика.