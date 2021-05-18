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18.05.2021 09:35
Рубрика: Власть

Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туротрасли

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туристической отрасли.

Фото: РИА Новости
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Часть средств - 1,2 миллиарда рублей - компенсирует туроператорам половину затрат на организацию чартерных перевозок по России. При этом компания должна выполнить не менее шести рейсов по одному направлению. Перечень субсидируемых маршрутов установит Ростуризм.

Еще один миллиард предусмотрен для помощи компаниями, занимавшимся возвращением российских туристов из Турции и Танзании. Авиасообщение с этими странами было ограничено из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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