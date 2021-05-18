Песков не подтвердил планы переноса ПМЭФ

Вопрос о переносе или изменении формата Санкт-Петербургского экономического форума на онлайн не рассматривается. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители прессы были обеспокоены ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в "северной столице". "Идет подготовка, тем более, что она проводится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором", - сказал Песков.

"Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - заверил пресс-секретарь президента.