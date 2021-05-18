Путин наградил Чайку, Беглова и Карпова

Президент Владимир Путин подписал указ о госнаградах. Отмечен целый ряд граждан - от трактористов и заводчан до дипломатов и государственных деятелей.

Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и известный гроссмейстер, депутат Анатолий Карпов получили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени отмечен заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин - "за большой вклад в развитие энергетики и активное участие в реализации социально-экономических проектов". "За большой вклад в развитие ТЭК и многолетнюю добросовестную работу" такую же награду получил замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Орденом Александра Невского награждена советская и российская актриса Галина Карелина, которая служит в Александринском театре, а Орденом Почета - гендиректор "Петергофа" Елена Кальницкая.

Наград удостоена группа дипломатов. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечен орденом Дружбы, как и послы России в Иране и Эквадоре Леван Джагарян и Владимир Спринчан. Орденом Почета награжден посол РФ на Кипре Станислав Осадчий. Посмертно ордена Мужества Владимир Путин удостоил послов России в Замбии и ОАЭ Александра Болдырева и Сергея Кузнецова "за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга".

Медалью "За спасение погибавших" посмертно награжден Федор Атемов из Чувашии, который вступился за девушку, защитив ее от приставаний нетрезвого мужчины с ножом. Такой же награды удостоен житель Владимирской области Михаил Тюкалов: он, к счастью, остался жив. Герой спас восьмилетнего мальчика, который прыгнул в пруд и стал тонуть. И еще медаль получил Руслан Фетисов из Рязанской области, который уберег своих родных от психически больного человека - преступник поджег его брата-подростка и напал на родителей с металлической трубой. Фетисов получил многочисленные ожоги.