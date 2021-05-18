Оперштаб: Еще 2364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 2364 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 030 199.

Выявлено 2430 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1167 человек. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.