Участники форума "Юность" сыграли с мэром Калуги

Второй день межмуниципального молодежного форума "Юность" 2021 начался с увлекательного брифинга. Молодые политики и парламентарии на время форума учредили шесть СМИ различной направленности и смогли задать все интересующие их вопросы заместителю Губернатора Калужской области Константину Горобцову.

Затем ребята учились правильной самопрезентации, постигали новые правила работы в интернете, обсуждали развитие личностных компетенций и основы психологического здоровья. Впереди подготовка и защита отрядных проектов.

На третий день форума участников ждала интересная деловая игра с участием Городского Головы Калуги Дмитрия Денисова. Ребята попробовали себя в роли экологов, чиновников, мэра города, пенсионеров, инвесторов. Перед ними стояла сложная задача решить: строить или не строить полиграфический завод и при этом учесть интересы всех категорий населения.

Депутаты Городской Думы провели с юными парламентариями интеллектуально-спортивную игру. Команды состязались в беге, эстафетах с мячом, перетягивании каната, разгадывали ребусы.

Вместе с заместителем Городского Головы Ириной Агеевой участники форума попробовали свои силы в организации и проведении предвыборной мини-компании.

Третий день - день подведения итогов и защиты проектов. Команды представили свои идеи для реализации: благоустройство городского пляжа, строительство студенческого городка для молодых специалистов, развитие коммуникативных способностей школьников, обучение мастерству ведения дебатов, разработка нового информационного ресурса для гостей города.

"Вы показали себя активными и целеустремленными, предложили много интересных идей, пообщались с руководителями области и города, а мы услышали, какие вопросы интересуют вас, - отметил на закрытии форума Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. - Желаю вам продолжать в том же духе, добиваться новых успехов и активно реализовать свой потенциал".

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова также поблагодарила ребят за активную работу и пожелала им дальнейших успехов.