Новости

Стала известна причина смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга 09:57
Солист Мариинского театра разбился при падении с электросамоката 09:57
В Госдуме заявили о подготовке в Совете Европе незаконных акций в РФ 09:47
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре 09:41
Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туротрасли 09:35
В Тюменской области выявлен британский штамм коронавируса 09:35
Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката 09:34
В Петербурге могут усилить ограничения из-за роста больных COVID-19 09:29
В Лапландии пройдут крупные военные учения 09:27
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds 09:25
Минэнерго назвало цены на электроэнергию в РФ одними из самых низких в мире 09:21
Обнародовано видео крушения вертолета у "острова смерти" в Белом море 09:19
На трассе М-1 в Подмосковье к 21 мая запустят движение по новому путепроводу 09:18
Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса 09:02
Минпромторг: В заморозке цен на минеральные удобрения нет необходимости 08:59
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае 08:54
Названы самые популярные профессии среди молодых россиян 08:53
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов 08:52
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку 08:46
В Верховной раде заявили о попытке развязать большую войну в Европе 08:40
Налоговая декларация Байдена показала резкое падение его доходов 07:40
На юге Западной Сибири резко похолодает 06:55
Три очка Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения 06:30
Полиция Красноярского края возбудила дело о гибели пяти человек в ДТП 06:20
Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета 05:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 09:41
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре

Текст: Василий Кошкин

Во вторник воздух в Москве прогреется до 32 градусов тепла, что может стать рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 мая

"Температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений", - заявил синоптик РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце XIX века. Тогда термометры показывали 29,1 градуса тепла.

Вильфанд добавил, что в мае москвичей ждет и ночная жара, которая соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной России, а в Краснодарском крае.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях ожидается повышенный уровень ультрафиолетового излучения до 6-7 единиц. Синоптик подчеркнул, что при таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы. Важно также в носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня