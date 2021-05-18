Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре

Во вторник воздух в Москве прогреется до 32 градусов тепла, что может стать рекордным показателем за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений", - заявил синоптик РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в конце XIX века. Тогда термометры показывали 29,1 градуса тепла.

Вильфанд добавил, что в мае москвичей ждет и ночная жара, которая соответствует самой теплой пятидневке июля, причем не в центральной России, а в Краснодарском крае.

Ранее Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях ожидается повышенный уровень ультрафиолетового излучения до 6-7 единиц. Синоптик подчеркнул, что при таком индексе надо постараться не находиться под солнцем в полуденные часы. Важно также в носить одежду с длинными рукавами и прикрывать голову.