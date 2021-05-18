Во Владивостоке побит температурный рекорд 50-летней давности

В понедельник во Владивостоке был побит температурный рекорд 1970, когда воздух прогрелся до 25,1 градуса.

Как рассказал пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, вчера термометры дошли до отметки +25,1°С: "17 мая официально стало самым жарким за долгие десятилетия", - добавил он.

Во вторник в приморской столице будет немного холоднее, температура достигнет +20°C, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного.

В дальнейшем, по информации пресс-службы Примгидромета, южный ветер понизит максимальную температуру до +13...+18 °C. Минимальная температура будет колебаться в пределах +9...+14 °C. Во второй половине недели может появиться туман, не исключена морось.

Что касается погоды на остальной территории края, то большую часть наступившей недели в континентальных районах будет жарко - +24...+32 °C. Во второй половине недели возможны небольшие дожди.