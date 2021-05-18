Напавшего на казанскую гимназию поставили на учет как склонного к суициду

Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию № 175, в СИЗО поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С арестованным работают психиатры, он находится под круглосуточным видеонаблюдением как минимум двух человек.

Как сообщил ранее секретарь центрального штаба общественных наблюдательных комиссий Алексей Мельников, после завершения следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.

Напомним, 11 мая на казанскую гимназию № 175 совершил нападение ее бывший ученик. Он застрелил семерых детей и двух учителей. Ранения получили 23 человека. 12 мая суд отправил его под стражу на два месяца.