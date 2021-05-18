Напавшего на казанскую гимназию поставили на учет как склонного к суициду

Новости

Стала известна причина смерти белого медведя в зоопарке Екатеринбурга 09:57
Солист Мариинского театра разбился при падении с электросамоката 09:57
В Госдуме заявили о подготовке в Совете Европе незаконных акций в РФ 09:47
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре 09:41
Мишустин направил более двух миллиардов рублей на поддержку туротрасли 09:35
В Тюменской области выявлен британский штамм коронавируса 09:35
Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката 09:34
В Петербурге могут усилить ограничения из-за роста больных COVID-19 09:29
В Лапландии пройдут крупные военные учения 09:27
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds 09:25
Минэнерго назвало цены на электроэнергию в РФ одними из самых низких в мире 09:21
Обнародовано видео крушения вертолета у "острова смерти" в Белом море 09:19
На трассе М-1 в Подмосковье к 21 мая запустят движение по новому путепроводу 09:18
Как испытывали космическую боеголовку мегатонного класса 09:02
Минпромторг: В заморозке цен на минеральные удобрения нет необходимости 08:59
Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае 08:54
Названы самые популярные профессии среди молодых россиян 08:53
Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов 08:52
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку 08:46
В Верховной раде заявили о попытке развязать большую войну в Европе 08:40
Налоговая декларация Байдена показала резкое падение его доходов 07:40
На юге Западной Сибири резко похолодает 06:55
Три очка Овечкина и Орлова не спасли "Вашингтон" от поражения 06:30
Полиция Красноярского края возбудила дело о гибели пяти человек в ДТП 06:20
Россиян предупредили о распространенных схемах обмана на кассе супермаркета 05:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 09:51
Рубрика: Происшествия

Напавшего на казанскую гимназию поставили на учет как склонного к суициду

Текст: Олег Корякин (Казань)

Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию № 175, в СИЗО поставили на учет как склонного к суициду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Леонид Рошаль рассказал о состоянии пострадавших в Казани детей

С арестованным работают психиатры, он находится под круглосуточным видеонаблюдением как минимум двух человек.

Как сообщил ранее секретарь центрального штаба общественных наблюдательных комиссий Алексей Мельников, после завершения следственных действий Галявиева доставят в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского.

Напомним, 11 мая на казанскую гимназию № 175 совершил нападение ее бывший ученик. Он застрелил семерых детей и двух учителей. Ранения получили 23 человека. 12 мая суд отправил его под стражу на два месяца.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Нарышкин отверг причастность СВР к кибератакам на SolarWinds
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Оперштаб не подтвердил данные о продлении приостановки авиасообщения с Турцией
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле