В Нижнем Новгороде нашли пропавшего накануне шестилетнего мальчика

Сегодня ночью в Нижнем Новгороде нашли шестилетнего мальчика, пропавшего накануне утром. По предварительной информации, он весь день гулял по городу с 35-летним мужчиной.

Как сообщает СК по Нижегородской области, ребенок ушел из квартиры в центральном районе города около 10 утра 17 мая. Родственники обратились в полицию. Как уточнили в ГУ МВД по региону, заявление о пропаже поступило в дежурную часть в 16:34. Мальчика искали не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры.

Несколько камер видеонаблюдения зафиксировали, как ребенок сперва был в магазине, а затем шел по улицам в компании мужчины. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего.

К счастью, ребенка нашли живым и здоровым в Сормовском районе города. По предварительной информации, все это время он гулял по городу в компании 35-летнего мужчины, которого зафиксировала камера видеонаблюдения. Видимых телесных повреждений при осмотре ребенка обнаружено не было. Следователи выясняют, не подвергся ли ребенок противоправным действиям.