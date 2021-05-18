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18.05.2021 16:27
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье в результате поджога дома погибла мать с двумя детьми

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Жительница города Бугуруслана и две ее малолетние дочери погибли в пожаре. Следствие считает, что причиной трагедии стал поджог.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области
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Как сообщил во вторник Следственный комитет по региону, пожар вспыхнул в частном доме на улице Фруктовой. При тушении огня обнаружены тела 39-летней хозяйки и девочек трех и пяти лет.

В ходе осмотра места происшествия следователи и работники передвижной судебно-экспертной лаборатории выявили признаки, указывающие на криминальную причину возгорания - поджог. Уголовное дело возбуждено по пункту "а, в, е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство более двух лиц, в том числе малолетних), а также части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Работой следственной группы на месте руководит глава СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман. Оперативное сопровождение проводится сотрудниками угрозыска областного УМВД.

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