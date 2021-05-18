В Прикамье рабочие спасли увязшую в глине лошадь

В Пермском крае дорожные рабочие вытащили из вязкой глины лошадь, которая в ней наглухо увязла. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел возле трассы Березники-Соликамск. Проезжающие заметили лошадь, застрявшую в глине возле дороги. Ее попытались вытащить, но это удалось только с помощью бригады дорожных рабочих. Они как раз проезжали мимо.

Лошадь удалось вытащить с помощью веревок и деревянных жердей. Откуда возле трассы появилось животное и куда оно направилось после освобождения, осталось неизвестным.