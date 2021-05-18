В Прикамье женщина напала на бывшего мужа, жившего по соседству

В больницу поселка Куеда Пермского края был доставлен мужчина с множественными рублеными ранами. Вечером он пошел в баню, неизвестный напал на него со спины и нанес ранения топором.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, окровавленного мужчину в бане обнаружила его дочь. Девушка вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о происшествии в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неподалеку от бани в заборе был вырублен проход. По соседству проживала бывшая супруга потерпевшего. Женщина призналась, что это она расправилась с бывшим мужем из-за того, что он отказывался к ней вернуться.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2, статьи № 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".