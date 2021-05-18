Электросети Новосибирской области готовят к следующему отопительному сезону

Для системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества "Региональные электрические сети" - ключевым приоритетом является надежность электроснабжения всех потребителей региона. Учитывая сложные климатические условия Сибири, специалисты Общества начинают подготовку к прохождению следующего осенне-зимнего периода (ОЗП) заблаговременно - практически сразу после подведения итогов предыдущего отопительного сезона.

Еще в марте в компании были утверждены соответствующие документы, регламентирующие порядок подготовки филиалов АО "РЭС" к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов и критерии оценки готовности подразделений. А во второй половине мая в каждом филиале были утверждены комплексные планы мероприятий, которые включат в себя проверку готовности не только оборудования, но и персонала. Всего энергетикам предстоит выполнить более 160 различных мероприятий.

При этом пообъектные планы технического обслуживания и ремонтов, которые позволяют предупредить возникновение технологических нарушений, сформированы именно на основе анализа прохождения предыдущего ОЗП, а также по результатам постоянного и периодического контроля состояния электроустановок.

Необходимо отметить, что по итогам завершившегося отопительного периода электроэнергетики успешно выполнили задачи по поддержанию стабильного функционирования электросетевого комплекса в зоне ответственности АО "РЭС" и обеспечили бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области. Специалисты отмечают снижение уровня аварийности в электрических сетях региона, как и в целом по России.

Для обеспечения надежной работы электросетей при максимуме нагрузок и в предстоящем отопительном сезоне специалистам АО "РЭС" предстоит проделать масштабную подготовительную работу, в том числе в ходе реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также в рамках комплексных тренировок и учений.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"