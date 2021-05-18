В среду, 19 мая, в нескольких регионах на юге Западной Сибири резко похолодает.

"Очень сильно понизится температура воздуха в Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярске. Она будет ниже нормы на 4-6 градусов", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Днем столбики термометров там покажут максимум +16 градусов, а в некоторых районах - не выше +8 градусов.

А вот на Урале в Поволжье до конца этой недели сохранится аномально жаркая погода. Столбики термометров каждый день будут показывать +35 градусов, что на 10-12 градусов выше нормы. Сухой и хорошо прогретый воздух с юга закачивает мощный антициклон, добавили синоптики.