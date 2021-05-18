В Новосибирске на плакатах к 9 мая вспомнили "мобилизированное" население

На улицах Новосибирска к 9 мая были размещены плакаты, раскрывающие исторические факты о вкладе города в Победу над фашизмом. Однако два плаката из этой серии были выполнены с грамматическими ошибками.

Недоразумение заметили местные жители и стали делиться фотографиями постеров в соцсетях.

Один из них сообщает, что более 126 тысяч новосибирцев было "мобилизировано" (вместо мобилизовано) для работы в оборонной промышленности. Второй плакат гласит, что в Новосибирске было "изготовленно" (с двойной "н") больше 168 тысяч радиотехнических аппаратов.

В мэрии города пообещали в скором времени убрать ошибочные плакаты.

Пока же пользователи продолжают оставлять комментарии под постом в соцсетях. "Мобилизировано... Им мобильные что ли выдавали?" - предположил автор одного из комментариев. "Стыдно за Новосибирск. Город наук, вузов и культуры", - считает другой пользователь.