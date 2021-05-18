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18.05.2021 12:40
Рубрика: Власть

В Томске в конце 2021 года запустят хирургический корпус онкодиспансера

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин посетил несколько учреждений здравоохранения, проверив их работу и встретившись со специалистами.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Выездное совещание, посвященное развитию томской медицины, глава региона начал со строительной площадки, на которой возводится девятиэтажный хирургический корпус онкологического диспансера. Новый объект появится в Северном медицинском городке в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Губернатор отметил, что корпус должен быть сдан в эксплуатацию в декабре текущего года.

- Главная цель президентских национальных проектов, масштабного строительства социальных учреждений - улучшить жизнь и здоровье людей. Не случайно крупнейший объект нацпроектов в Томской области - это суперсовременный хирургический корпус онкологического диспансера, который поможет нам спасать еще больше человеческих жизней от страшной болезни, - сказал Сергей Жвачкин.

Глава области отметил, что отделение онкохирургии станет важным звеном Северного медицинского городка, и поручил привести в порядок всю территорию медгородка.

В томском Дворце зрелищ и спорта обустраивают резервный респираторный госпиталь на случай третьей волны коронавируса. Решение губернатора связано с необходимостью обеспечить доступность учреждений здравоохранения региона для пациентов по профилям, не связанным с COVID-19. Работы вышли на финишную прямую.

- Готовность объекта - почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени "Ч" весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Надеюсь, этот объект не понадобится жителям области, но резерв мы должны иметь, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

В разгар эпидемии, в октябре прошлого года, в Томске одним из первых в стране был создан медицинский центр удаленного мониторинга. Его развернули на базе станции скорой медицинской помощи. В задачи более 100 молодых специалистов входят в том числе консультирование пациентов по вопросам СOVID-19 и ОРВИ (за все время к ним обратились 44 тысячи человек), оформление листков временной нетрудоспособности.

- Во вторую волну коронавируса медики нашей скорой первыми приняли на себя удар эпидемии. Количество вызовов при этом возрастало, темп и напряженность были нечеловеческими, и центр удаленного мониторинга полностью оправдал себя, разгрузив службу скорой помощи. Пока мы окончательно не победили коронавирус, центр продолжит работу, - подчеркнул глава региона, поблагодарив за труд его сотрудников.

Справка "РГ"

Общая стоимость строительства и оснащения хирургического комплекса онкодиспансера в Томске составит почти четыре миллиарда рублей. Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто сообщил, что площадь нового здания - 18 тысяч квадратных метров, в нем разместятся 120 коек и поликлиника в 200 посещений в смену.

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