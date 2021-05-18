В Ставрополе завели дело на хулиганов, обливших клеем женщину в ТЦ

В Ставрополе по указанию прокуратуры города возбуждено уголовное дело в отношении хулиганов, обливших женщину клеем в торговом центре.

- Двое лиц из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и демонстрируя пренебрежительное отношение к окружающим, на эскалаторе в торговом центре облили женщину клеем, который попал на волосы, а также повредил вещи потерпевшей на общую сумму семь тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

При этом злоумышленники снимали происходящие на камеру телефона. Сейчас подозреваемых разыскивают. Уточняется, что понесенный ущерб для пострадавшей стал значительным. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений".

Инцидент произошел в начале мая в одном из ТЦ в юго-западной части Ставрополя. Хулиганы встали на эскалаторе за двумя женщинами, а в тот момент, когда они сходили, один из злоумышленников достал маленький тюбик клея и незаметно брызнул на волосы и одежду одной из женщин. Выходку заметили, за девушек вступился один из посетителей торгового центра.