Балтийский флот получит новые подлодки

В ответ на усиление НАТО Балтийский флот оснастят новыми береговыми комплексами, летательными аппаратами и дизель-электрическими субмаринами.

- Подводная составляющая будет соответствовать объему задач, стоящих перед флотом, - заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на торжествах по случаю 318-летия Балтфлота. Его слова приводит FlotProm.

Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности на западном направлении России. Его роль становится еще более значительной на фоне расширения присутствия НАТО в непосредственной близости от наших границ, отметил адмирал.

Также Евменов пообещал флоту "в ближнесрочной перспективе" корабли с высокоточным оружием - например, МРК проекта 21361 "Буян-М".

Для балтийцев могут быть построены подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" либо 677 "Лада". "Решение - за флотом", - рассказал "Интерфаксу" источник в отрасли.