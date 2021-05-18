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18.05.2021 13:17
Рубрика: Культура

Петербургский театр кукол недоволен кандидатурой нового директора

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)
Фото: Сайт Большого театра кукол puppets.ru Фото: Сайт Большого театра кукол puppets.ru
Фото: Сайт Большого театра кукол puppets.ru

Труппа Санкт-Петербургского Большого театра кукол выступила против возможной кандидатуры нового директора. В открытом письме главного режиссера БТК Руслана Кудашова предполагаемое назначение названо "решением, способным уничтожить труд всех этих людей".

Фото: Пресс-служба Большого театра кукол.
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Информация о том, что на пост директора может быть назначена жена известного актера Евгения Сидихина Татьяна Борковская, появилась в одном из телеграм-каналов на прошлой неделе и пока официально не подтверждена. Тем не менее, коллектив театра считает предложенную кандидатуру крайне неподходящей: "Никакой репутации в профессиональном сообществе Татьяна Борковская не имеет, опыта управления театром у нее нет, как нет и ярких, масштабных реализованных проектов".

При этом БТК уже два года живет фактически без директора, его прежний руководитель летом прошлого года был осужден за мошенничество. Поэтому недавно коллектив сам подобрал себе нового руководителя - Андрея Соколова, нынешнего директора подмосковного театра ФЭСТ, лауреата нескольких премий.

- Кандидатуру Андрея Соколова на должность директора БТК поддержали: директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, председатель СТД РФ Александр Калягин, директор "Ясной Поляны" Екатерина Толстая, директор РАМТа Софья Апфельбаум, директор театра "Сатирикон" Владимир Казаченко, - перечисляется в письме. - Комитет по культуре кандидатуру также поддержал и направил в Смольный. Руслан Кудашов лично связывался с вице-губернатором Борисом Пиотровским, говорил про Андрея Соколова, тот обещал помочь.

Смольный информацию о предполагаемом новом назначении пока не комментирует. Однако на своей странице в соцсетях Руслан Кудашов сообщил, что подготовка к новому назначению длится уже как минимум полтора месяца.

- Никакого диалога по поводу этой кандидатуры со мной не было, более того, учитывать мои пожелания никто не собирается, - указал он. - По моим ощущениям готовится акция по уничтожению живого театра, который создавался усилием многих людей на протяжении 15 лет.

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