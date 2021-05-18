В Подмосковье на КПП военнослужащий погиб под колесами "Урала"

В воинской части, дислоцированной в Подмосковье, водитель "Урала" наехал на военнослужащего. От полученных травм тот скончался в больнице.

ЧП произошло в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Военнослужащий открывал ворота контрольно-пропускного пункта для проезда транспорта. Водитель "Урала" не справился с управлением и наехал на молодого человека. Его сразу же отправили в лечебное учреждение, но врачам не удалось спасти не смогли спасти пострадавшего.

Проводится служебная проверка.