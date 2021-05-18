В Краснодаре мужчина напал на врачей "скорой"

Новости

МЧС предупредило жителей Подмосковья о 35-градусной жаре 12:23
Оперштаб: Еще 2364 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:22
Путин встретится с президентом Киргизии 24 мая 12:21
Лавров: Берлин усилил линию на сдерживание России 12:20
В Тюменской области два человека пострадали при тушении лесных пожаров 12:19
Путин выразил озабоченность деградацией системы контроля над вооружением 12:18
Губернатор Приморья назвал имя врио главы Владивостока 12:18
Водитель ВАЗ сбил трех пешеходов на тротуаре в Москве 12:15
На Ставрополье трех парней заподозрили в похищении девушки 12:15
Власти опровергли слухи о необязательном ношении перчаток в транспорте 12:14
Вышел первый трейлер сериала по "Утраченному символу" Дэна Брауна 12:14
Путин рассчитывает, что российские туристы вернутся в Доминикану 12:13
Международный комитет ГД поддержал денонсацию Договора по открытому небу 12:09
Рябков назвал возможное место проведения встречи президентов России и США 12:08
Самолет Air Moldova получил повреждения при посадке в Домодедово 12:04
Путин: Нужно делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны 11:59
Тренер ЦСКА Олич войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020 11:56
Путин: Россия будет поддерживать прямые межафганские переговоры 11:51
Путин предложил прагматично решать проблемы в отношениях с Польшей 11:45
Российский ученый Мажуга: Без аспирантов развитие науки невозможно 11:40
МИД РФ: Список недружественных стран может расшириться 11:34
Трутнев: Проведение ВЭФ поможет восстановлению инвестиций в Дальний Восток 11:30
Совфед планирует рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу 2 июня 11:18
В ямальской школе робот будет вести уроки 11:14
Путин: Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
18.05.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мужчина напал на врачей "скорой"

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре 63-летний мужчина напал на врачей "скорой помощи", приехавших к нему на вызов для оказания помощи. После инцидента его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
В Крыму арестованы трое похитителей бизнесмена

Инцидент произошел в Краснодаре 18 мая, около 11.40. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал "тревога" от бригады скорой помощи, прибывшей по вызову в одну из квартир многоэтажного дома на улице Севастопольской.

Врачи оказывали помощь 63-летнему хозяину квартиры, который находился без сознания. Медиков, по предварительным данным, вызвали соседи. Однако, когда мужчину привели в чувство, он начал кидаться на врачей и нанес им несколько ударов руками, причинив телесные повреждения.

Когда пострадавшие вызвали сотрудников вневедомственной охраны, нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин и Си Цзиньпин откроют строительство новых блоков двух АЭС в Китае
Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку
Названа стоимость строительства нового российского авианосца
Володин: Поправки о поддержке семей с детьми надо принять как можно раньше
Вильфанд предупредил о рекордной за 140 лет жаре
Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp
Когда могут оштрафовать за видеорегистратор в автомобиле