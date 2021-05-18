В Краснодаре мужчина напал на врачей "скорой"

В Краснодаре 63-летний мужчина напал на врачей "скорой помощи", приехавших к нему на вызов для оказания помощи. После инцидента его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram Росгвардии по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в Краснодаре 18 мая, около 11.40. На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал "тревога" от бригады скорой помощи, прибывшей по вызову в одну из квартир многоэтажного дома на улице Севастопольской.

Врачи оказывали помощь 63-летнему хозяину квартиры, который находился без сознания. Медиков, по предварительным данным, вызвали соседи. Однако, когда мужчину привели в чувство, он начал кидаться на врачей и нанес им несколько ударов руками, причинив телесные повреждения.

Когда пострадавшие вызвали сотрудников вневедомственной охраны, нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. По внешним признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.