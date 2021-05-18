В Волгоградской области ввели противопожарный режим

С 18 мая на территории Волгоградской области вводится особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба администрации региона.

Дневная температура атмосферного воздуха последние дни превышает 30-градусную отметку. Постоянно регистрируется до 15 и более возгораний в сутки: в три-пять раз больше, чем неделю назад. С начала года в Волгоградской области было уже более двух тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара. В большинстве случаев причиной стало нарушение правил обращения с огнем. Участились вызовы пожарных команд и в садовые товарищества.

Всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области и органам местного самоуправления поручено продолжить мониторинг обстановки и сохранять повышенную готовность. Запрещены использование открытого огня и выжигание сухой растительности.

Местным властям предстоит проводить рейды, обращая отдельное внимание на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки. Количество патрулей лесничеств увеличат.

Предстоит также активизировать создание минерализованных полос в лесных массивах и на территории природных парков. До 1 июня пройдут областные учебно-методические сборы.