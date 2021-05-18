Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов

На территории Челябинской области стартовали всеармейские конкурсы "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" среди танковых и мотострелковых взводов, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Кстати, перед началом состязаний над трассой пролетел самолет Ил-76, он сбросил на полигон 42 тонны воды, чтобы на маршруте было меньше пыли.

На первом этапе танкисты отработали огневые задачи с преодолением маршрута, на котором помимо прямого участка имеются естественные и искусственные препятствия: брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, косогоры и так далее. На маршруте оборудованы три участка для стрельбы, есть условно зараженный отрезок, районы выполнения нормативов по технической и инженерной подготовке и прочее.

"Особую сложность, - говорят в ЦВО, - представляет третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, которая состоит из трех мишеней: они имитируют живую силу "противника" и артиллерийские орудие".

В состязаниях участвуют танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Соревнования закончатся 28 мая, после чего станет известен состав команды, которая представит российскую армию на международном этапе танкового биатлона.