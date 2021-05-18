Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.05.2021,  
08:52
Текст:  Татьяна Воробьева
Фото:  Татьяна Андреева

Фото: На Южном Урале начался конкурс танковых и мотострелковых взводов

На территории Челябинской области стартовали всеармейские конкурсы "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" среди танковых и мотострелковых взводов, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Россию назвали мировым лидером по количеству танков

Кстати, перед началом состязаний над трассой пролетел самолет Ил-76, он сбросил на полигон 42 тонны воды, чтобы на маршруте было меньше пыли.

На первом этапе танкисты отработали огневые задачи с преодолением маршрута, на котором помимо прямого участка имеются естественные и искусственные препятствия: брод, курган, огненная полоса, противотанковый ров с проходом, косогоры и так далее. На маршруте оборудованы три участка для стрельбы, есть условно зараженный отрезок, районы выполнения нормативов по технической и инженерной подготовке и прочее.

"Особую сложность, - говорят в ЦВО, - представляет третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, которая состоит из трех мишеней: они имитируют живую силу "противника" и артиллерийские орудие".

В состязаниях участвуют танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Соревнования закончатся 28 мая, после чего станет известен состав команды, которая представит российскую армию на международном этапе танкового биатлона.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Т-72 получат динамическую защиту в ходе модернизации в Ираке 13.05.2021
"Шилки" и "Рогатки" прикрывают от атак с воздуха армию Анголы 12.05.2021
учения
Учебный бой истребителей Балтийского флота показали на видео 26.04.2021
Видео: корабли и атомные подлодки Северного флота вышли в море 20.04.2021
танки
Последний тяжелый: танк Т-10А приняли на вооружение 65 лет назад 17.05.2021
Летящие по волнам: как проходили испытания танков на подводных крыльях 16.05.2021