В Тюменской области выявлен британский штамм коронавируса

В Тюменской области обнаружен британский штамм коронавируса. Как сообщили "РГ" в региональном оперштабе со ссылкой на управление Роспотребнадзора, у двух заболевших выявлялись изоляты, относящиеся к этому варианту COVID-19.

Лечат пациентов проходили на базе моноинфекционных госпиталей. В тюменском департаменте здравоохранения подчеркнули: лечение всех зараженных коронавирусом (а диагноз единый - COVID-19) проходит в соответствии с последними рекомендациями Минздрава России - то есть амбулаторно или в стационарах инфекционного профиля.

Ранее эксперты сравнили основные мутации коронавируса и пришли к выводу, что британский штамм отличается более высокой скоростью распространения, но он не так опасен, как, например, южноафриканский, который характеризует высокая опасность повторного заражения.

Между тем

По данным на 17 мая, в западносибирском регионе за сутки выявили 52 случая заболевания (всего с начала пандемии - 36006). Также за сутки 56 человек выздоровели (за весь период - 34370).