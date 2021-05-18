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18.05.2021 18:22
Рубрика: Общество

Ректор РХТУ Мажуга: Производство необходимых лекарств должно быть максимально локализовано в России

Текст: Анна Полтавцева

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И.Менделеева Александр Мажуга считает, что государству следует помочь фармацевтическим компания выстроить полную цепочку производства лекарств - от разработки до поставки. По словам ученого, сегодня из 215 стратегически важных препаратов только 20% производятся в России.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Производителям лекарств будет проще маркировать свою продукцию

"Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств. Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство. Нам нужна плотная, тесная работа бизнеса и государства", - сказал Александр Мажуга.

Ректор РХТУ также отметил, что для развития сферы важна разработка собственных технологий, сейчас российский бизнес ориентируется на зарубежные разработки. "Нам надо, помимо этого, иметь и собственные технологии. Сейчас у нас будет новая программа - "Фарма-2030", я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории РФ", - пояснил спикер.

Объясняя важность создания в России собственного производства лекарств полного цикла, Мажуга напомнил о начале пандемии, когда Китай и Индия резко ограничили продажу своих препаратов за рубеж, обеспечивая препаратами своих граждан.

Ректор РХТУ занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул. Кроме того, Александр Мажуга искал варианты борьбы с онкологией, основанные на магнитных наночастицах. Он входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.

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