Рестораны и пабы Лондона забронированы на недели вперед

Постепенное смягчение коронавирусных ограничений дало жителям Британских островов возможность вернуться в свои любимые пабы и рестораны. С минувшего понедельника жителям Соединенного королевства разрешается посещать не только питейные заведения, но и театры, музеи, передает РИА Новости.

По данным большинства заведений общепита, столики во многих из них забронированы на несколько недель вперед: соскучившиеся за время карантина британцы хотят не сколько поесть и выпить, сколько пообщаться. В особо популярных заведениях бронь на 2-3 месяца вперед.

"Когда разрешили открыть террасы, у нас уже не было отбоя от посетителей, - рассказал один из рестораторов. - Пришлось выставить дополнительные столики у дороги. Сейчас люди хотят вернуться к обычной жизни и посидеть в уютных ресторанчиках, особенно когда на улице такая дождливая погода".

При этом в гостиничном бизнесе все не так радужно: иностранных туристов в стране практически нет (по прибытию на Альбион им предстоит обязательный карантин в гостинице), так что надеяться приходится лишь на внутренний туризм.

"Сейчас у нас остановилась всего одна семейная пара, они приехали из другого города Великобритании. Бронирований от зарубежных туристов пока нет", - цитирует агентство представителя гостиничного бизнеса.

Пока работники этой сферы остаются в отпусках и получают финансовую поддержку в рамках правительственной программы.