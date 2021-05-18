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18.05.2021,  
08:43
Текст:  Олег Корякин

Секретный дрон-камикадзе не смог поразить макет "Панциря" в США

У американского дрона-камикадзе возникли проблемы в ходе испытаний..

Фото: U.S. Navy photo by 1st Lt. Andrew Straessle / Wikimedia.org
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Портал The Drive сообщает, что армия США недавно испытала новый засекреченный дрон-камикадзе. Его опробовали в ходе учений Edge 21 на полигоне Дагвей в Юте, в которых участвовали подразделения ВВС США и Корпуса морской пехоты.

Согласно сценарию надо было обнаружить и уничтожить цели противника, разбросанные по воображаемой цепи островов в Тихом океане. Три барражирующих боеприпаса должны были поразить макеты радара противовоздушной обороны, узла управления и контроля и ПЗРК "Панцирь-С1". С первыми двумя целями дроны справились. Однако когда дело дошло до макета российской системы ПВО, произошел сбой. Из-за неустановленной проблемы беспилотник оказался вне позиции попадания.

Было решено прервать атаку и сохранить боеприпас для предстоящих учений Project Convergence. Подробная информация о новом дроне строго засекречена. Известно лишь, что это дрон дальнего действия, который запускается с земли.

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