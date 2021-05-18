Солист Мариинского театра впал в кому после падения с электросамоката

Солист Мариинского театра Давид Залеев оказался в больнице в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Артист был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, после чего впал в кому. Момент столкновения с пешеходом зафиксировали камеры наблюдения.

На видеозаписи видно, что 30-летний артист балета пытается проехать между тремя пешеходами, идущими по тротуару. Скорость при этом Залеев сбавлять не стал и все же задел одного из прохожих. Артист упал с самоката и сильно ударился головой об асфальт.

Как сообщает портал 78.ru, после кровоизлияния в мозг Залееву провели трепанацию черепа, в настоящее время он находится в коме. Его состояние оценивается как тяжелое. В Мариинском театре информацию подтвердили.

Давид Залеев входит в труппу Мариинского театра с 2013 года.