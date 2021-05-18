Спутники России и Японии могут оказаться в 200 метрах друг от друга

Российский и японский спутники могут оказаться рано утром 19 мая вблизи друг от друга на расстоянии всего двухсот метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, речь идет об отечественном спутнике дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5, запущенном в декабре 2018 года с космодрома Восточный, и аппарате ASNARO (Япония), который был выведен на орбиту четырьмя годами ранее ракетой-носителем "Днепр".

Сближение спутников возможно в четыре часа утра в среду. Об этом предупредил Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, специалисты которого следят за ситуацией.

По данным Роскосмоса, сообщения об опасном сближении российских спутников с другими космическими объектами поступают каждый день. Причем, от трех до десяти раз в сутки.