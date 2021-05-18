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18.05.2021 19:53
Рубрика: Общество

Спутники России и Японии могут оказаться в 200 метрах друг от друга

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российский и японский спутники могут оказаться рано утром 19 мая вблизи друг от друга на расстоянии всего двухсот метров.

Фото: AP Photo/Ben Margot
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос, речь идет об отечественном спутнике дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5, запущенном в декабре 2018 года с космодрома Восточный, и аппарате ASNARO (Япония), который был выведен на орбиту четырьмя годами ранее ракетой-носителем "Днепр".

Сближение спутников возможно в четыре часа утра в среду. Об этом предупредил Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, специалисты которого следят за ситуацией.

По данным Роскосмоса, сообщения об опасном сближении российских спутников с другими космическими объектами поступают каждый день. Причем, от трех до десяти раз в сутки.

Общество Наука Общество Космос Филиалы РГ Юг России

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