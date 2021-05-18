The National Interest назвал главные проблемы американской армии

По сведениям авторов отчета, с 2005 по 2020 годы по разным причинам скончались 17 тысяч 645 служащих вооруженных сил США.

В период с 1006 по 2020 годы приблизительно 13 тысяч военнослужащих - 74 процента - умерли при обстоятельствах, не связанных с боевыми операциями. В среднем это составляет примерно 913 смертей в год. Из этого числа 93 процента случаев произошли на территории баз, расположенных в самих США, приводит статистику автор публикации Холли Маккей.

Несчастные случаи, болезни и нанесение себе увечий являются самыми частыми причинами гибели американских военных. Около 16 процентов связано с автомобильными происшествиями, примерно 14 процентов - со злоупотреблением алкоголем, 3,2 - с убийствами.

Как отмечает автор, боевые потери за этот период составили 20,5 процента, при том, что самоубийства - 24 процента.

- Число суицидов среди военных вызывает серьезную озабоченность. Эта цифра стремительно выросла в четвертом квартале 2020 года - сразу на четверть, согласно последнему отчету Пентагона, - пишет Маккей.

Ветеран ВВС Дженнифер Норрис, возглавляющая Службу военной юстиции, говорится в публикации, отметила, что большая часть самоубийств в армии США происходит из-за издевательств со стороны офицерского состава, а командование не обращает на это внимание.

Несчастные случаи во время учений и не только стали "слишком обычным явлением", отмечает автор. Только за несколько месяцев этого года в результате ЧП погибли несколько бойцов элитных подразделений. А самым резонансным за последнее время стал случай в июле прошлого года, когда восемь морских пехотинцев и один моряк утонули, не сумев выбраться из десантно-штурмовой машины-амфибии, возраст которой составлял около 40 лет.

Преступления против личности также довольно нередки в армии США. Так, с 2016 по 2020 годы жертвами сексуального насилия и убийств стали по меньшей мере 159 военнослужащих.

Ссылаясь на собственные источники Маккей отмечает, что проблемы американской армии с личным составом только усугубляются. Отчасти это происходит из-за того, что виновные в различных происшествиях редко привлекаются к ответственности. Но основная суть кроется в Доктрине Фереса - законе 1950 года, который запрещает военнослужащим взыскивать с правительства ущерб за телесные повреждения, полученные при исполнении служебных обязанностей, а также не позволяет семьям заявлять о неправомерной смерти.

По словам юриста Натали Хавам, представляющей семьи погибших, военачальники часто злоупотребляют этим законом и применяют его в любой ситуации, а не при боевых действиях, как задумывалось изначально.