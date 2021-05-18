Новости

Вышел первый трейлер сериала-продолжения "Корпорации монстров" 18:31
Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей попала в больницу 17:54
23-летний певец MC Kevin погиб через две недели после свадьбы 17:30
Создатели "Рика и Морти" займутся первым сериалом на блокчейне 15:55
Новое "Кладбище домашних животных" Стивена Кинга получило режиссера 14:52

Умер актер Владимир Федоров

Новости
    18.05.2021, 19:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора и культового злодея Туранчокса в "Через тернии к звездам" Ричарда Викторова скончался 18 мая в возрасте 82 лет. О этом сообщил в своем ЖЖ публицист Николай Подосокорский.

Причина смерти артиста не названа.

Федоров родился в 1939 году. В 1964-м окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. По профессии - физик-ядерщик. Автор более пятидесяти научных трудов и изобретений. Был студентом Курчатова.

На экране впервые появился в возрасте уже за тридцать, когда режиссер Александр Птушко пригласил молодого ученого на роль колдуна Черномора в сказке "Руслан и Людмила". В конце 80-х Фёдоров вышел на профессиональную сцену - играл в спектаклях театра имени Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладающий специфической внешностью. С 1993-го - актер театра "У Никитских ворот". С 2004-го играл в спектаклях МХТ имени Чехова. В конце 90-х был соведущим Леонида Ярмольника на телешоу "Золотая лихорадка".

Среди других киноработ - "Легенда о Тиле", "12 стульев" в версии Захарова, "Кольца Альманзора", "Дикая охота короля Стаха", "юность Петра", "В начале славных дел", "Кин-дза-дза!", "Конец вечности", "Анна Каренина" Соловьева, масса других. 

Был женат четвертым браком. Жена Вера - младше актера на 35 лет, они расписались, когда Федорову было уже 65 лет. Имел четверых детей, двое из них умерли.

В последние годы страдал от болезни сердца, в 2016 году перенес инсульт.

Новости

HBO покажет российскую драму "Маша" 14:45
Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном своего "Королевства" 14:34
Вышел русский трейлер "Мальчика с оленьими рогами" Роберта Дауни 14:21
Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах" 13:40
⧣ Россия
Фото: vk.com/gruppayug
В 43 года умер российский рэпер Винт 17.05.2021
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 17.05.2021
Телеведущий Владимир Молчанов лег в больницу из-за коронавируса 14.05.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/folha
Умерла звезда мыльной оперы "Секрет тропиканки" Эва Вилма 17.05.2021
Советский актер Назирмад Мусоев умер на съемках нового фильма 17.05.2021
Умер советский актер и режиссер Баходыр Юлдашев 16.05.2021
⧣ СССР
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Ведущий "До и после полуночи" Владимир Молчанов попал в больницу 14.05.2021
Умерла вдова актера Евгения Леонова Ванда 14.05.2021
В возрасте 89 лет умерла актриса Кира Крейлис-Петрова 13.05.2021