Умер актер Владимир Федоров

Советский, российский актер Владимир Федоров, сыгравший Черномора и культового злодея Туранчокса в "Через тернии к звездам" Ричарда Викторова скончался 18 мая в возрасте 82 лет. О этом сообщил в своем ЖЖ публицист Николай Подосокорский.

Причина смерти артиста не названа.

Федоров родился в 1939 году. В 1964-м окончил Московский инженерно-физический институт и поступил на работу в Институт биофизики Минздрава СССР. По профессии - физик-ядерщик. Автор более пятидесяти научных трудов и изобретений. Был студентом Курчатова.

На экране впервые появился в возрасте уже за тридцать, когда режиссер Александр Птушко пригласил молодого ученого на роль колдуна Черномора в сказке "Руслан и Людмила". В конце 80-х Фёдоров вышел на профессиональную сцену - играл в спектаклях театра имени Вахтангова. Яркий, острохарактерный актёр, обладающий специфической внешностью. С 1993-го - актер театра "У Никитских ворот". С 2004-го играл в спектаклях МХТ имени Чехова. В конце 90-х был соведущим Леонида Ярмольника на телешоу "Золотая лихорадка".

Среди других киноработ - "Легенда о Тиле", "12 стульев" в версии Захарова, "Кольца Альманзора", "Дикая охота короля Стаха", "юность Петра", "В начале славных дел", "Кин-дза-дза!", "Конец вечности", "Анна Каренина" Соловьева, масса других.

Был женат четвертым браком. Жена Вера - младше актера на 35 лет, они расписались, когда Федорову было уже 65 лет. Имел четверых детей, двое из них умерли.

В последние годы страдал от болезни сердца, в 2016 году перенес инсульт.