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18.05.2021 21:12
Рубрика: В мире

В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса

Текст: Константин Волков

Житель города Дорохой на северо-востоке Румынии сделал себе обманным путем третью прививку от коронавируса, из-за чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении ложной информации, сообщает румынское издание Monitorul de Botosani.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Как оказалось, 49-летний житель Дорохоя ранее получил две положенных ему дозы вакцины Pfizer в рамках всеобщей прививочной кампании, и пришел за третьим уколом, сознательно скрыв факт получения второй дозы препарата. То ли из-за невнимательности врачей, то ли по причине сбоя в компьютерной системе ему без вопросов сделали прививку. Однако потом выяснилось, что мужчина ввел врачей в заблуждение.

На вопрос, зачем ему понадобился третий укол, он ответил, что после вакцинации чувствует себя очень хорошо, улучшаются зрение и слух, и что он готов делать такие прививки регулярно, поэтому намерен прийти за четвертым уколом.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, которые не знают, какие могут быть последствия от трехкратного введения вакцины.

В мире Европа Румыния Пандемия коронавируса COVID-19

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