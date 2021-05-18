В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса

Житель города Дорохой на северо-востоке Румынии сделал себе обманным путем третью прививку от коронавируса, из-за чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении ложной информации, сообщает румынское издание Monitorul de Botosani.

Как оказалось, 49-летний житель Дорохоя ранее получил две положенных ему дозы вакцины Pfizer в рамках всеобщей прививочной кампании, и пришел за третьим уколом, сознательно скрыв факт получения второй дозы препарата. То ли из-за невнимательности врачей, то ли по причине сбоя в компьютерной системе ему без вопросов сделали прививку. Однако потом выяснилось, что мужчина ввел врачей в заблуждение.

На вопрос, зачем ему понадобился третий укол, он ответил, что после вакцинации чувствует себя очень хорошо, улучшаются зрение и слух, и что он готов делать такие прививки регулярно, поэтому намерен прийти за четвертым уколом.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением врачей, которые не знают, какие могут быть последствия от трехкратного введения вакцины.