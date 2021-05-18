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Вышел русский трейлер четвертой части "Монстров на каникулах"

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    18.05.2021, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU

Четвертый фильм в рамках популярной анимационной серии "Монстры на каникулах" обзавелся русским трейлером. Ролик ленты с подзаголовком "Трансформания" (Hotel Transylvania: Transformania) размещен на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Фото: youtube.com/ Peacock
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Официальный синопсис проекта следующий. "Все смешалось в отеле "Трансильвания": таинственное изобретение Ван Хельсинга, "монстрифицирующий луч", ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни - наоборот, в монстра".

После чего лишенные своих способностей и привычного облика Драк с друзьями и Джонни, "с неожиданным удовольствием раскрывающий свою монстрическую сущность", отправляются в кругосветное путешествие на поиски средства от трансформании.

Режиссеры - Дженнифер Клуска ("Монстрические питомцы") и Дерек Драймон ("Котопес", "Эй, Арнольд!", "Время приключений"). Прославленный Генндий Тартаковский - продюсер и соавтор сценария. Сопродюсер - актриса и певица Селена Гомес.

В кино - с 23 июля.

Трейлер с оригинальной озвучкой (Гомес, Кэтрин Хан, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Молли Шеннон и другие):

Первые "Монстры" вышли в 2012 году, заработав в прокате почти 360 000 000 долларов.

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