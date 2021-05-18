Вывозной рейс вернет россиян из Непала на родину 18 мая

На утро 18 мая запланирован вывозной рейс для россиян, которые застряли в Непале. На фоне резкого роста числа случаев коронавируса Непал в начале мая приостановил международное авиасообщение до 14 мая, продлив его затем до конца месяца.

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Непале Михаила Сковородникова, самолет с россиянами вылетит в 8.30 утра (5.45 мск). "Борт уже практически заполнен - забронированы 297 мест", - цитирует дипломата РИА Новости. При этом он добавил, что граждане России продолжают прибывать в Катманду, закончив или прервав программу высокогорных треков.

Сковородников сообщил, что минимум у десяти россиян положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19, из-за чего они могут не попасть на вывозной рейс. Врачам предстоит решить: будут ли они лечиться в изоляции или их необходимо госпитализировать.

Отмечается также, что на этот рейс хотят зарегистрироваться граждане других государств. Заявки подали 100 иностранцев: представители Израиля, Кипра, Германии, США, Канады, Голландии, Польши, стран Прибалтики, Украины.

По последним данным, в Непале коронавирусом заболели свыше 455 тысяч человек. От осложнений скончались пять тысяч пациентов.