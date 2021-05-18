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18.05.2021 21:09
Рубрика: Власть

За сутки 14 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник, 18 мая Минобороны РФ сообщило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным, приведенным в специальном бюллетене на сайте ведомства, добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" в армии и на флоте прошли почти 848 тысяч человек.

В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек

Только за прошедшие сутки от COVID-14 вылечились 14 военнослужащих. А общее количество солдат и офицеров, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло почти 33,3 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 115,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 287 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 238 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Двоих лечат гражданские медики. 47 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у двух инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 14 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 70 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 895 человек, 196 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали свыше 21,7 тысячи пациентам, более 7 тысяч из которых - гражданские. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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