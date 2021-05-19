Актер Николай Сличенко попал в реанимацию в Москве

Народный артист СССР, актер, певец и режиссер, звезда "Свадьбы в Малиновке" Николай Сличенко попал в больницу в Москве.

Как уточняет Пятый канал, бригада "скорой" прибыла сегодня к 86-летнему худруку театра "Ромэн" "из-за обострения у артиста заболевания легких". После чего медиками было принято решение госпитализировать Сличенко.

По информации издания, в настоящее время он находится в реанимации.

Ранее артист проходил лечение от болезни легких, но терапия не принесла ожидаемого эффекта.

Николай Сличенко родился в 1934 году в Белгороде. Художественным руководителем театра "Ромэн" является с 1977 года.

Помимо музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке", известен по лентам "Военно-полевой романс", "В дождь и в солнце", "Трудное счастье", "Похищение", "Олеко Дундич".