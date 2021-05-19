Цыганов и Снигирь сыграют в новой экранизации "Мастера и Маргариты"

Супруги-актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют соответственно Мастера и Маргариту в "Воланде", очередной экранизации знакового романа Михаила Булгакова. Об этом рассказал режиссер ленты Михаил Локшин во время питчинга проектов в "Фонде кино".

Роль Воланда достанется иностранному актеру, чье имя пока не раскрывается. Причем артист не говорит по-русски, "но для роли заговорит", пообещал Локшин.

Над лентой также работает сценарист Роман Кантор, сотрудничавший с Локшиным на тепло принятой костюмированной мелодраме "Серебряные коньки".

Как передает RT, старт съемок намечен на 3 июля. Премьера - конец 2022 года.

Подчеркнуто, что фильм не будет "чистой экранизацией" книги - его действие развернется "в мире романа", и авторы адаптации "допускают ряд отступлений", которые "необходимы для создания зрительского кино".

"Писатель встречает музу, берется за роман и вписывает в текст персонажей, которые его окружают", - таким образом, в картине будут два мира - реальный и фантасмагоричный, а любовная линия станет центральной. Также создателями будет сохранена и "иудейская линия" оригинала.

Стоит отметить, что заинтересованность в проекте уже выразил стриминг Netflix.

Роман, написанный в 1928-1940 годах, впервые был опубликован в середине 60-х и экранизировался неоднократно. Причем права снять фильм по книге добивался Эльдар Рязанов, на предмет чего в 1985-м дошел до ЦК КПСС, но получил отказ. Первую же версию ленты по мотивам "Мастера и Маргариты" в 1971-м снял Анджей Вайда.