Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.05.2021,  
09:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации намерены изготовить демонстратор гибридного авиационного двигателя. Они планируют его представить к 2023 году.

Фото: ПАО Роствертол
Конструктор рассказал о новых возможностях обновленного Ми-28НМ

Главный конструктор ОДК Юрий Шмотин отметил, что гибридные силовые установки выделены в отдельное направление, сформирована команда, пишет ТАСС. Определены и конкретные сроки выполнения научно-исследовательских работ - в течение двух лет представят первые результаты.

За эти годы сформируют и требования к компонентам гибридной силовой установки, которая по своим техническим характеристикам не будет уступать газотурбинному двигателю. Юрий Шмотин добавил, что у перспективного двигателя будут преимущества - удельный расход топлива и меньший выброс вредных веществ в атмосферу.

В данной научно-исследовательской работе ОДК сотрудничает со специалистами из Центрального института авиационного двигателестроения. Как предполагается, гибридная силовая установка может в перспективе применяться для беспилотников и многоцелевых вертолетов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Forbes: ВВС США ждут большие проблемы из-за ракет РФ и Китая 10:12
"Торнадо-С" получит высокоточную управляемую ракету 11.05.2021
Новейшую артиллерию России показали на видео 10.05.2021
беспилотники
Фото: Сергей Куксин/РГ
Два бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над Черным морем 18.05.2021
Секретный дрон-камикадзе не смог поразить макет "Панциря" в США 18.05.2021
Турция заменит F-35 собственными беспилотниками 12.05.2021
вертолеты
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Балтийский флот получит новые подлодки 18.05.2021
Вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получил ракеты нового поколения 18.05.2021
Россия заняла второе место среди производителей боевых вертолетов 12.05.2021