Демонстратор российского гибридного авиадвигателя изготовят к 2023 году

Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации намерены изготовить демонстратор гибридного авиационного двигателя. Они планируют его представить к 2023 году.

Главный конструктор ОДК Юрий Шмотин отметил, что гибридные силовые установки выделены в отдельное направление, сформирована команда, пишет ТАСС. Определены и конкретные сроки выполнения научно-исследовательских работ - в течение двух лет представят первые результаты.

За эти годы сформируют и требования к компонентам гибридной силовой установки, которая по своим техническим характеристикам не будет уступать газотурбинному двигателю. Юрий Шмотин добавил, что у перспективного двигателя будут преимущества - удельный расход топлива и меньший выброс вредных веществ в атмосферу.

В данной научно-исследовательской работе ОДК сотрудничает со специалистами из Центрального института авиационного двигателестроения. Как предполагается, гибридная силовая установка может в перспективе применяться для беспилотников и многоцелевых вертолетов.