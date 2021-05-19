Дневники наших взрослых и юных соотечественников напоминают о становлении пионерского движения

Третий год "Родина" сотрудничает с удивительным сайтом "Прожито" (PROZHITO.ORG), на котором собрано более 2200 дневников россиян XIX-XX веков. Очередной выпуск "Прожито с Родиной" мы решили посвятить Дню пионерии, который отмечается 19 мая и наверняка дорог многим нашим читателям.

Стилистика и орфография авторов сохранены.

1923 ГОД

Николай Мендельсон, филолог, преподаватель

31/VIII. [...] Вчера после приемных экзаменов побыл на собрании "юных пионеров". И смех, и грех. Премилые ребятишки, в возрасте 9-12 лет. Болтают ногами, щиплются, смеются. Хочется, видимо, побегать. А на трибуне разные мужчины распинаются, завывают - скучно и нужно: "Мы с вами, ребята. Уничтожим буржуев... Сотрем с лица Земли капитализм"...

Единогласно принят безграмотный и абсолютно детворе непонятный текст приветствия "германским юным спартакОвцам" (именно с таким ударением читал какой-то плохо разбирающий по-писаному юнец). [...]

Пионеры 1920-х годов на фотографии из Кинешемского района Иваново-Вознесенской губернии.

1924 ГОД

Николай Мендельсон

8/IX. [...] Чудесный я сегодня в трамвае слышал разговор двух старух. Мимо трамвая с пением идут пионеры, и одна старуха говорит другой: "ЧуднО как теперь говорят! Раньше бы сказали - певчие, а теперь - пеонеры!"

Пионеры 1920-х годов на фотографии из Кинешемского района Иваново-Вознесенской губернии на картине художника И. Куликова.

1925 ГОД

Владимир Шокарев, театральный режиссер

Четверг 19 [марта] Вчера я был в детдоме в Петровско-Разумовском, где работает с пионерами мой ржевский товарищ Андрей Оглоблин. [...] Разговаривал с одной пионеркой, она говорила мне: "Мы клялись исполнять заветы Ильича". - "А какие заветы дал вам - пионерам Владимир Ильич?" - спросил я. "А фиг их знает", - был ответ. Оказалось, что никто из пионеров не мог мне сказать, какие заветы они клялись исполнять. Я сказал об этом руководительнице пионерского кружка.

Ребята мне рассказывали, что они ходили на экскурсию, ходили в Музей революции и в Мавзолей В.И. Ленина. А что же позабыли их сводить руководительницы в зоологический сад? Я думаю, что эта экскурсия была бы им очень интересна! [...]

Корней Чуковский, писатель

10 апреля. Пятница. Я забыл записать о Сологубе: он, к удивлению, очень одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах. "Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них - хорошо. Я вижу их в Царском Селе - дисциплина, дружба, веселье, умеют работать..." [...]

Ольга Берггольц, поэтесса, прозаик

28 апреля - 29 июня. [...] Сегодня были 2 девочки из деревни, я их пропагандировала. Ничего, успешно. В деревне обязательно надо привить "Ленинские искры" (первая советская газета для детей и подростков. - Ред.). Они необходимы. А то в школе у них нет ни книг, ни фига, а шефов тоже нет. Учительницы настроены консервативно. Нет не только пионер-ядра, но ребята не знают даже, что такое пионеры (!!!) [...]

9 июля. Деревня Заручевье затонула среди лесов - 16 верст от станции. Когда я приехала, ребята не знали, что такое пионеры! Ни пионер-ядра, ни ячейки Р.Л.К.С.М. нет, единственный культурный центр - изба-читальня. Но и изба-читальня закрыта до 1 августа, п<о>т<ому> <что> избач уехал на курсы. Никаких детских газет и журналов нет; есть еще 4-классная школа, - "только худая: книг нет, карандашей, тетрадей, бумаги... 2 года по одной и той же учимся книге". О пионерах и комсомоле нам ничего не говорят в школе. В школе частые случаи мелких краж. "А што ешо за пионера такая", - спросили они на мой вопрос, есть ли у них пионеры.

Все ребята верят в Бога - "эвон церква-то, покрасили ею нонича; кабы Бога не было, и церкви не было б". Но между тем, когда я читала им журнал "Пионер", рассказывала про пионеров, их жизнь и обычаи, они проявляли живой интерес и любознательность. Таких уголков в России множество, и в каждом из них необходим свет "Ленинских искр".

Пионеры изучают устройство радиоприемника. Фото: РИА Новости

1928 ГОД

Наталья Соколова, писатель, собиратель фольклора, мемуарист

2 октября. [...] В школе мы дразнили математичку. Когда она выходит, кричим: "У-у-у-у!" Она велела Блохе записать, кто кричит. Она написала "Все, кроме пионеров"; хотя пионеры орали больше всех, но им может влететь. [...]

1929 ГОД

Иван Шитц, историк, преподаватель, редактор БСЭ

26 августа. Окончился съезд ("слет") пионеров. Организация, скопированная с бойскаутов и отчасти с чешских соколов, у нас носит очень своеобразный характер. В основе - власти "подлизываются" к этим ребячьим скопищам. Так, в газетах последних дней было напечатано о совместном заседании коллегии наркомпроса с пионерскими председателями, причем последние сделали ряд замечаний о школе, признанных высшим учреждением весьма ценными. А потом заседал ВСНХ с пионерами, сам тов. Крыжановский вводил юных приверженцев Ленина в план пятилетки, и сказано, что в общем пионеры этот план одобрили, сделали ряд опять-таки ценных указаний по сельскому хозяйству, так что, по мнению одного члена ВСНХ (это тоже напечатано в газете), если бы "все наши руководители на местах обнаруживали такое понимание хозяйств. вопросов, как пионеры, то можно было бы ручаться за успешное осуществление намеченных задач" (привожу близко к тексту, - по смыслу). [...]

Людмила Татьяничева, поэтесса

23 декабря. Наконец-то мне 14 лет. Как радостно и в то же время больно чувствовать себя не 13-летней девочкой, а уже 14-летней.

[...] Сегодня я поняла, что я идеалистка! Очень жаль, ведь этим я не подхожу к пионерам! Какая-то хандра на меня нашла, вернее, апатичность. Мне все совершенно безразлично. [...]

Е. Кацман. Групповой портрет. 1937 год.

1935 ГОД

Давид Самойлов, поэт

5 января. Пошел в школу. Там, оказывается, педагогический совет. [...] Начал говорить речь и сказал, что мы недооцениваем галстук. Я хотел ему ответить довольно резко, что не тот пионер, кто носит галстук, и что, несмотря на то, что сегодня без галстука, я больше пионер, чем Исаев, аккуратно носящий галстук. [...]

1937 ГОД

Лев Николаев, медик, специалист в области биомеханики и протезирования

11 января. Во вчерашнем номере газеты [...] напечатано письмо трех учителей под заглавием "Пересмотреть учебники немецкого языка". Авторы письма указывают на то, что в этих учебниках имеется контрреволюция. В чем она заключается? [...]

2) В другом учебнике пишется "Марш, пионеры. В день красного октября никто не должен остаться дома". А в конце этого стихотворения в скобках в качестве примера слов, на которые ученик должен обратить внимание, поставлены слова "остаться дома". Так авторы письма заявляют, что это есть замаскированный призыв к пионерам не идти на демонстрацию. [...]

Иван Папанин, исследователь Арктики, контр-адмирал

2 августа. [...] Пообедав, все собрались в палатке, покурили. Эрнст настроился на радиостанцию имени Коминтерна. [...]

Мы пришли в восторг от стихотворения двух пионеров, переданного во время исполнения радиопрограммы для детей. Ребята в этих стихах сожалеют о том, что юный возраст не позволяет им пока "пощупать" земную ось; детям хочется исследовать "белые пятна", они даже согласны подождать немного, пока вырастут. Стихи заканчиваются словами: "Ждать согласны, но... вы оставьте нам с Сережей хоть одно пятно..."

Боимся, что "белых пятен" скоро совсем не будет. Поэтому мы посоветуем Сереже и его приятелю старательно учиться на начальника аэровокзала "Северный полюс". [...]

1938 ГОД

Эрнст Кренкель, полярник, участник первой советской дрейфующей станции "Северный полюс-1"

11 января. [...] Сегодня, как всегда, слушал "Пионерскую зорьку". Горячо поддерживаю мнение Надежды Константиновны Крупской, что все пионеры и школьники должны вести общественную работу, делиться с другими своими знаниями и опытом.

Очень обрадовался сообщению о том, что московский пионер Леня Зимаков изучил радио и организовал радиокружок, который ребята назвали моим именем. Горячо приветствую членов кружка. Когда вернусь в Москву, обязательно помогу ребятам в их работе. [...]

Прием в пионеры на торжественной линейке. 1940-е годы.

1939 ГОД

Людмила Отс, школьница

29 сентября. К 5 часам я поехала во Дворец пионеров на концерт. До начала танцевали, пели под баян. Потом направились в концертный зал. Мы с девчатами уселись во 2-м ряду. Концерт был очень хороший. Один артист выступал со стихотворением А.С. Пушкина "Гусар". Дочитав примерно до половины, он сделал большую паузу, начал делать движения, будто бы нужные, и в конце концов он сказал, что забыл. А ему все равно хлопали. После концерта опять танцевали. Потом сходили в комнаты игр. Домой поехали в 10-м часу.

Илья Горман, школьник, автор повести "Пионеры", получившей премию на детском всесоюзном конкурсе "Наша Родина"

9 октября. Написал X главу - "Штурм" и начал "Знамя". Пришло нa ум: для чего я пишу "Пионеры"? Вот для чего. Все школьные мои впечатления об учебе, дисциплине, дружбе и т.д. я выразил в повести. Это во-первых. Затем, я хочу, чтобы - если это удастся? - страна узнала, как живут и учатся школьники СССР. В "Пионерах" я изобразил образы ребят, простых советских детей, которые учатся у нас в школах. Я изобразил взаимоотношения между пионерами, такие, какие они есть, и такие, какие мне хотелось бы видеть. На другой вопрос: "Для чего я даю повесть на конкурс?", отвечаю: "Испробовать свои силы, и, если получу премию, это будет действительно хорошо для меня, что я получу возможность быть уверенным в своих силах. Тогда уж я буду писать, и много писать!.."

1940 ГОД

Нина Соболева, редактор журнала "Сибирские огни"

9 января. [...] Решено: для того чтобы приучить себя регулярно хотя бы просматривать газеты, буду в начале страницы записывать самое главное из "Правды". Конечно, и для своих пионеров газетный материал использовала, но от случая к случаю, и лишь то, что интересно для них (например, весь дрейф "Седова" они отмечают на карте). Но теперь наша комсомольская группа готовится к распределению по предприятиям района в качестве агитаторов, а пока мы по очереди проводим политинформации в своем классе.

Я уже два раза выступала, но не очень удачно - как дойдет до вопросов, так я на половину не могу ответить. На заседании комитета Женька Левин сказал: "Некоторым нашим девочкам игра с пионерами в куклы ближе, чем политико-воспитательная работа". Это он про мой кукольный театр. Разозлилась я на него страшно, да ведь поругаться с ним невозможно - все превращает в шутку, хохочет: "А разве не так? Разве ты этот театр затеяла не для собственного удовольствия?" В общем-то, он прав. Среди прочих мероприятий в моем отряде кукольные спектакли занимают важное место. И хоть возни с ними много, но делать кукол, декорации, репетировать - очень интересно. А сколько волнений во время выступления! Я очень рада, что даже самые озорные мальчишки из моего 4 "Б" увлеклись этим делом. Из одного, кажется, получается неплохой режиссер - он уже несколько раз самостоятельно проводил без меня репетиции. В общем, жаль мне, что придется расстаться скоро с пионерами - привязалась я к ним за два года. [...]

Анна Уманская, школьница

10 февраля. [...] Я занимаюсь во Дворце пионеров в оборонном отделе в кружке собаководства.

Сначала мы проходили теорию о собаководстве, теперь практические занятия с собаками. Очень интересно. Преподают у нас молодые пионеры-инструктора, конечно под руководством взрослой инструкторши. Теорию у нас в группе вел мальчик 15-16 лет, миловидной наружности, со светлыми, как лен, волосами, звать его Леня. [...]

Илья Кузнецов, историк

11 июня. В лагере пионервожатыми работают старшие ребята из нашей школы - Володя Мухачев, Адольф Филус. Ночевал в их корпусе. Утром наблюдал за тем, как осваиваются пионеры в лагере, какой режим для них установлен и т.д. Вечером на лагерной автомашине добрался до станции Суховская, а затем на товарняке до Иркутска. Отдал в редакцию "Восточно-Сибирской правды" свою заметку о первых днях в пионерлагере.

1941 ГОД

Гурий Ястребов, директор "Артека" в 1940-е годы

22 июня. [...] В 12 часов 30 минут тревожно запели серебряные горны. Звуки их далеко разнеслись по всему нашему лагерю. Мне выпала горькая доля объявить в "Суук-Су", главном лагере "Артека", о только что переданном из Москвы сообщении. На линейке стройными рядами выстроились ребята, приехавшие из Эстонии и Молдавии, из городов и поселков западных областей Украины и Белоруссии, из многих районов необъятного Советского Союза. Изумленно, испуганно слушали они о том, что фашистская Германия бомбит Киев, Гродно, Барановичи, Житомир, Каунас, Вильнюс, Ригу, Севастополь, что с раннего утра немецкие войска перешли государственную границу и повели наступление на советскую территорию. Очень многие пионеры приехали из городов, которые сегодня ожесточенно бомбили немцы. Я смотрел на ребят. Не видел в те минуты ни слез, ни отчаяния, но ребячьи глаза смотрели тревожно. Началась война.

Первый день войны пионеры провели как обычно. Отдых. Вечерний час. Игры на территории лагеря. Отменялись прогулки вне "Артека". Со следующего дня, с 23 июня, начало действовать новое расписание дня - по режиму, исключавшему экскурсии в горы, в Ялту, осмотр достопримечательностей в Гурзуфе и другие мероприятия вроде морских прогулок на катерах и лодках.

24 июня. [...] Бдительность, бдительность, бдительность. Во всем и везде. Вожатые предупреждают, что взрослые (13-летние) парнишки собираются сбежать из лагеря на фронт добровольцами. Да, действительно ведутся такие "секретные разговоры" среди пионеров. Выясняю у старшего вожатого, откуда он узнал. Началось все с географической карты. Ребята где-то раздобыли карту СССР. Вожатая заметила, что на карте делаются какие-то пометки, наносятся маршруты, что из столовой взрослые парнишки, никогда не отличавшиеся отсутствием аппетита, выносят хлеб.

Сделали два вывода: первый - шума из этого не поднимать, на пионерский сбор не выносить, а ребятам объяснить, что бегство на фронт бессмысленно. На первой же станции их снимут. У подростков-"фронтовиков" увидели и книжку "Красные дьяволята" о приключениях тройки отважных комсомольцев в годы Гражданской войны. Вот вам и объяснение ребячьего порыва.

Второй вывод - в каждом лагере сделать по большой карте СССР, ежедневно отмечать линию фронта, утром и перед обедом рассказывать о событиях дня. [...]

1942 ГОД

Марина Добрынина, школьница

21 февраля. [...] Сегодня в школе вечер. Приехали наши шефы из 11-й школы: бойцы и комиссар. Во время речи комиссара меня, Валю и Лику отзывает пионервожатая и Мария Алексеевна, ведут в учительскую. Там стоят подарки для бойцов. Мне велят передавать подарки комиссару от нашей школы и чего-нибудь сказать, а Вале два кисета двум бойцам, которые завтра уезжают на фронт. [...] Ну вот и моя очередь: берем ящик с Павой и выносим на сцену. Я делаю шаг вперед, отдаю пионерский салют и громко говорю: "Дорогие товарищи, храбрые защитники нашей Родины! Вручая вам наш скромный подарок, приготовленный учениками и пионерами нашей школы, от всей души желаем вам полной победы над немецкими оккупантами! Спасибо, родные, за защиту нашего отечества!" Комиссар крепко пожал мне руку и сказал: "Спасибо". Я отдала салют...

Сколько ласки, любви уделяют нам бойцы! Тут же наш директор сказал, что наша школа постарается выйти на первое место. Я подошла к Лебедеву и взяла с него честное пионерское, что он не будет получать плохие отметки.

Ксения Ползикова-Рубец, учитель, свидетель блокады Ленинграда

6 ноября. По просьбе ребят прием в пионеры мы решили провести в госпитале в палате выздоравливающих командиров. После раздачи галстуков и значков один из молодых командиров взял слово. Явно не учитывая возраста своих слушателей, он стал доказывать, что "инициатива на фронте перешла к нам". В этот момент сначала поднялась рука, а потом встала тоненькая, как былинка, девочка.

- Дяденька, - раздался ее звонкий голос, - скажите, а как вас ранили?

Летчик просто и хорошо рассказал детям сцену боя в воздухе.

- Еще, еще расскажите! - просили ребята.

И раненые офицеры стали выступать с рассказами о боевых эпизодах.

М. Нужинова, школьница

17 ноября. Сегодня пионеры ходили в госпиталь. Раненые бойцы очень тепло встретили нашу бригаду художественной самодеятельности. Из госпиталя мы ушли с узлами: унесли белье и носки, которые надо чинить.

Каждый советский школьник мечтал быть таким, как они.

1944 ГОД

Лариса Иванова, старшая пионервожатая ленинградской школы

31 декабря. Закрываю глаза. В сознании - прошлое. Большой город. Зал во Дворце пионеров. Стены разукрашены картинами на сюжет из сказок Пушкина. Нарядная елка и счастливая детвора. Так было до войны. Так будет и после войны. Не будет лишь одного - моего счастливого детства, которое прошло в этой суровой, кровавой войне. Четвертый раз я встречаю Новый год в условиях войны! От моего счастливого детства осталось только одно воспоминание, которое помогает мне бороться с тяжестью войны...

Публикация подготовлена М.А. Мельниченко за счет гранта Российского научного фонда (проект N19-18-00221).