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19.05.2021 18:04
Рубрика: Культура

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь сыграют Мастера и Маргариту

Текст: Сусанна Альперина
В Фонде кино прошла защита проектов компаний-лидеров отечественного производства. Запомнится более всего она двумя вещами. Первое - Константин Эрнст в конце мероприятия, обозначил важную тенденцию: "Я работаю на телевидении, а, значит, сижу "на ежедневном ответе", - сказал он. Это относилось к тому, что в ближайшее время фильмы-катастрофы в России востребованы не будут и больших сборов не принесут. По словам генерального директора Первого канала, во времена, когда страхов хватает, люди хотят чего-то благостного.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фильм "Воланд", который снимут по мотивам "Мастера и Маргариты", также представляли одним из последних. Режиссер Михаил Локшин и продюсер Рубен Дишдишян попросили отключить трансляцию перед тем, как назовут имена актеров, которые исполнят главные роли, но этого не произошло. И все, кто смотрел, услышали слова Михаила Локшина о том, что Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Компания планировала объявить на днях об этом отдельно в специально выпущенном по этому поводу релизе, но так не получилось - техника внесла свои коррективы.

Фото: Антон Новодержкин / ТАСС
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Те, кто смотрел трансляцию, также узнали, что кот Бегемот в новом фильме будет выполнен с помощью компьютерной графики. Он должен получиться трехмерным, и при его создании будут использоваться те же технологии, которые применялись в новом фильме "Король Лев". Также, как и предполагала в своих материалах обозреватель "РГ", самый большой онлайн-кинотеатр мира Netflix, недавно купивший предыдущий фильм Локшина "Серебряные коньки", заинтересовался этим проектом. Теперь уже можно предположить, что на онлайн-рынке контента Key Buyers Event: digital пройдут переговоры и будет презентован проект. Остальные подробности фильма "Воланд", которые прозвучали на защите в Фонде кино, раскрывать не будем, считая это некорректным. Дождемся официальной информации.

Что касается остальных проектов, сегодня экспертам были представлены фильмы студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова "Кракен" и "Чемпион мира", новый проект Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", ленты кинокомпании "СТВ" "Барбоскин дэнс" и "Джон". А также будущие фильмы "Праведник" компании "Централ Партнершип", "Крысолов" - "Арт Пикчерс Студии", "Подвиг" и "Сто лет тому вперёд" - "Водород" и другие.

Отдельный релиз по своим проектам, представленным в Фонде, выпустила тут же, демонстрируя высокий профессионализм, компания 1-2-3 Production. Это остросюжетная шпионская драма "Бансу", экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского "Метро 2033" и спортивная драма "Русская пятёрка".

Фильм "Бансу" режиссёра Павла Костомарова ранее уже был представлен в Фонде кино и получил 150 млн рублей. Картина по одноимённой повести Ильи Бояшова находится на стадии производства. Основной блок съёмок прошёл в сентябре-октябре 2020 года на Алтае. По сюжету в приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, и на его поиски отправляются одновременно советские и американские поисковые группы. В презентации проекта каст русской и американской стороны для наглядности поставили в оппозицию и разделили флагами стран. Роли советских военных исполняют Александр Паль, Тимофей Трибунцев и новичок Илья Лейбин. Американцев - знаменитый британский актёр Сэм Дуглас, немецкий актёр и режиссёр Филипп Кристофер и Марк Ноубл. На защите показали 2-минутный тизер проекта с ещё незавершённой графикой. Производственный бюджет картины - 300 млн рублей. Сумма запрашиваемых средств - 50 миллионов на завершение производства. Фильм запланирован к выходу в широкий прокат в 2022 году.

Фото: ЦПК / Роскосмос / ТАСС
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Второй проект, который представили продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов - "Метро 2033". Дмитрий Глуховский здесь выступил и автором сценария. Режиссер - Егор Баранов. "Метро 2033" выйдет в прокат 1 января 2024 года. Фильм "Русская пятёрка" представили продюсер Нелли Яралова и сценарист и сопродюсер Андрей Золотарев ("Притяжение", "Вторжение", "Тренер", "Лёд 1" "Лёд 2"). Картина основана на реальных событиях. "Русская пятёрка": Фетисов, Константинов, Фёдоров, Ларионов и Козлов - хоккеисты, доказавшие всему миру, что "настоящий спорт не имеет границ и национальностей". Режиссёр фильма - Павел Костомаров. Авторы сценария - Андрей Золотарёв, Владимир Маслов. Производственный бюджет картины - 800 млн. Снимать планируют в России, США и Канаде. Сумма запрашиваемой поддержки - 250 млн рублей в 2021 году и 300 млн рублей в 2022 году. В широкий прокат "Русская пятёрка" выйдет в 2023 году - в год, когда Россия в Санкт-Петербурге примет чемпионат мира по хоккею.

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