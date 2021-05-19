Forbes: ВВС США ждут большие проблемы из-за ракет РФ и Китая

С начала 90-х годов командование воздушными боями ВВС США (Air Combat Command, ACC) неторопливо реформирует систему боевого развертывание крыльев и эскадрилий. Создано 10 "экспедиционных корпусов" - они по очереди посылают свои подразделения для боевой работы за границей - например, эскадрилья F-16 из Южной Каролины отправляется на авиабазу Баграм в Афганистане и полгода сбрасывает там бомбы на головы беззащитных повстанцев.

Однако такой подход работает лишь в длительных, предсказуемых и вялотекущих кампаниях. Если придется воевать с Россией и Китаем, боевую авиацию придется мобилизовать гораздо быстрее, предупреждает издание. Дело в том, что Москва и Пекин располагают ракетами, способными уничтожить самолеты противника еще на аэродромах.

Новая стратегия ВВС США состоит в рассредоточении эскадрилий по целому ряду полевых аэродромов у театра военных действий. Это помешает врагу понять, откуда должны прилететь истребители, и нанести туда испепеляющий удар. Нельзя сказать, что это новое слово в боевой авиации - советские и российские летчики применяют эту тактику десятки лет, - но лучше, чем ничего.

Однако рассредоточение представляет собой административную проблему. Кто подготовит эскадрильи к быстрому разделению, назначит командиров для небольших групп и поставит им задачи? Для этого командование ВВС создает учебные штабы на базе некоторых авиакрыльев. Их работа начнется гораздо раньше, чем эскадрильи встанут в очередь на развертывание.

- Ведущие крыла будут тренироваться как ударная группа. Это позволит им прибыть на театр военных действий полностью боеспособными, - заявили в ACC.

Реформа системы боевой подготовки летчиков происходит на фоне замены парка истребителей. После нескольких десятилетий безмятежности Пентагон встал перед необходимостью срочно модернизировать ВВС, чтобы не оказаться беззащитным перед серьезным противником.