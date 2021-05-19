Госдума приняла законопроект, упрощающий порядок аккредитации

Госдума приняла во втором чтении проект, который направлен на комплексное совершенствование законодательства в сфере аккредитации. Документ был разработан в рамках механизма "регуляторной гильотины".

"Законопроект направлен на цифровизацию системы аккредитации и органов по сертификации, и испытательных лабораторий, которые оформляют документы о соответствии продукции требованиям технических регламентов и стандартов, без которых товар не может обращаться на рынке", - пояснил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Документ закрепляет новую систему контрольных (надзорных) мероприятий и досудебного обжалования решений Росаккредитации с использованием новой цифровой платформы. Кроме того, новые правила предусматривают возможность удаленной оценки без выезда к юридическому лицу.

Поправки также устанавливают полный переход на электронный документооборот между Росаккредитацией и аккредитованными лицами.