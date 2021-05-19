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19 мая 2021 г.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 мая 2021 года № 67 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признании утратившим силу постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 января 2021 года № 10 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 17 мая 2021 года, постановляю:

1. Внести в пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 августа 2020 года № 109 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 3.2 после слов "вызванную COVID-19" дополнить словами ", до начала исполнения ими должностных обязанностей на рабочих местах".

1.3. Подпункт 3.3 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2020 года № 144 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменения, признав подпункты 4.1, 4.2 пункта 4 утратившими силу.

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 января 2021 года № 10 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая 2021 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова



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