Датировано изображение человекоподобного существа из пещер Филиппин

Международная исследовательская группа во главе со специалистами Университета Гриффита датировала примерно 1500 годом до нашей эры загадочную антропоморфную фигуру и другие наскальные рисунки, найденные на Филиппинах.

Исследование опубликовано в журнале Radiocarbon, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые впервые датировали наскальную живопись, обнаруженную в последние годы на Филиппинах.

Речь идет о находках из пещер Пеньябланка. Несколько лет назад в одной из них были обнаружены древние человеческие останки. Радиоуглеродное датирование помогло установить, что эти люди были самыми первыми поселенцами в данном регионе.

Ученые предположили, что именно они и создали загадочные наскальные рисунки. Самым удивительным и таинственным из них является изображение антропоморфного существа, напоминающего человеческую фигуру.

В ходе нового исследования ученые определили, что возраст этой загадочной фигуры составляет примерно 3500 лет. Ведущий автор проекта доктор Андреа Джаландони говорит, что этот возраст совпадает с возрастом археологических находок, сделанных в других местах. Например, следы очагов и гончарных изделий такого же возраста ранее были найдены в филиппинских пещерах Эмме, Арку и Кальяо.

"Теперь у нас есть более обширное представление о людях, которые населяли пещеры Пеньябланка более 3500 лет назад, - говорит Андреа Джаландони. - Мы знаем, как они добывали пищу и что они использовали глиняную посуду и создавали наскальные рисунки".

Датировать живопись древних художников удалось благодаря тому, что для создания своих произведений те использовали обыкновенный древесный уголь. Картины, правда, плохо сохранились. Однако органика такой "краски" позволила провести радиоуглеродное датирование. Этот метод предполагается использовать для датирования человекоподобных фигур, найденных и в других пещерах региона Пеньябланка. Это может помочь понять процессы миграции людей в древности.

Пока у экспертов есть две гипотезы. Согласно первой эти рисунки могли быть созданы людьми, которые прибыли сюда около 4000 лет назад и до сих пор являются доминирующим народом на Филиппинах. Другая версия гласит, что первым наскальное искусство в этот регион мог принести еще более древний народ, который мигрировал во времена последнего ледникового периода. Кстати, подобное "пещерное искусство" ранее было обнаружено в пещерах Малайзии и Индонезии.