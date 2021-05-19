Малоизвестные пионерские ритуалы в период становления детской организации

Многие читатели журнала наверняка "вживую" застали пионеров 1980-х и даже 1960-1970-х годов. В эти десятилетия практически все дети-подростки 10-14 лет учились в школе и состояли в рядах Всесоюзной пионерской организации. Главной обязанностью пионера в эти годы считалась хорошая учеба. Школьная форма включала пионерскую, по сути совпадая с ней, а пионерский отряд совпадал по составу со школьным классом; вот почему понятия "пионер" и "школьник" (4-6-х классов) были практически синонимами.

Пионеры идут в рост

Иной была ситуация в первые годы пионерии. В 1920-е гг. "пионерские отряды организовывались не при школах, а при различных предприятиях", а в школе действовал лишь "форпост", объединявший "пионеров из полутора-двух десятков отрядов, а иногда и более"1. Если в 1960-1980-е гг. практически все дети 10-14-летнего возраста были пионерами, то в середине 1920-х гг. пионеры даже в городе составляли лишь пятнадцать процентов от детей пионерского возраста, а в деревне и вовсе три процента2.

С середины 1920-х гг. начался быстрый рост пионерской организации. Если к середине 1926 г. в ней насчитывалось около 2 миллионов пионеров3, то к 1931 г. уже более 4 миллионов4, а к середине 1930-х гг. она охватывала уже практически всех подростков5.

Вполне естественно, что в 1920-1940-е гг. в жизни пионеров бытовали такие атрибуты и такие модели поведения, с которыми пионеры 1960-1980-х гг. были незнакомы.

Н. Чернышев. Пионерки 20-х годов. 1928 г.

От красной косынки к треугольному галстуку

Пионерский галстук изначально представлял собой завязанную на шее сложенную по диагонали красную четырехугольную косынку и складывался пополам по диагонали. Лишь позднее его сделали "одинарным и треугольным по форме"[6]. "Красный галстук появился раньше, чем первые пионерские отряды. В 1919 году на первомайскую демонстрацию вместе со взрослыми вышли и ребята. В руках рабочих были красные флаги, а ребята повязали на грудь красные косынки, чтобы все видели: идут будущие строители нового мира!"7

В 1920-е гг. красная косынка "являлась символом пролетарской сознательности"8. Из рассказа 76-летнего директора музея из Краснодарского края Николая Новака о матери народной артистки СССР Нонны Мордюковой: "Ее мать Ирина была краснокосынщицей, она приехала сюда в 1924 году. В ту пору ей было 20 лет. Создавала здесь женсоветы"9. Пионерки, следуя примеру старших единомышленниц, тоже могли повязывать голову красными косынками. Например, такая героиня изображена на картине Николая Чернышева "Пионерки 20-х годов". На картине две девочки в красных галстуках. У одной на голове красная косынка - символ "борьбы и преемственности поколений", отличительный знак передовых, как тогда считалось, работниц10.

Пионеры 1920-х годов.

"Ответь за галстук!"

По-видимому, с первых лет существования пионерской организации появился полуофициальный обычай "ответа за галстук". Поначалу "галстучникам" приходилось непросто.

В повести "Мы были первыми", рассказывающей о времени начала 1920-х гг., текст "ответа" звучит без "вопроса", как реакция на прикосновение к галстуку: "Как еще встретят его дома с пионерским галстуком?...

Только отворил Колька калитку, а дядя Никита - вот он!

- Это что за тряпицу повесил? - спросил насмешливо.

Отец хотел дотронуться до галстука, - Колька неожиданно резко ударил его по руке и прямо-таки с визгом закричал:

- Не тронь рабоче-крестьянскую кровь!

Дядя Никита усмехнулся, двинул густыми бровями:

- Ежели рабоче-крестьянская, стало быть, моя кровь тоже там есть"11.

Писатель Николай Вознюк вспоминал о жизни в Хабаровском крае: "В 1929 году у нас создали пионерский отряд. Мы все дружно повязали красные галстуки и твердо знали, что если кто-то схватит за него и скажет: "Ответь за галстук!", нужно заявить: "Не трожь рабоче-крестьянскую кровь!""12

В рассказе писателя Валентина Тараса о пионерской жизни 1937-1940 гг. читаем:

" - Ответь за галстук!

- Не трожь рабоче-крестьянской крови, она и так пролита!

...Я знал этот пароль с первого класса! Ответь за галстук - за частицу пролетарского знамени, за красный цвет революции. И ты отвечаешь: "Не трожь рабоче-крестьянской крови, она и так пролита..."

- Что означает узел галстука?

- Союз рабочих и крестьян!"13

Судя по контексту, речь шла об официальной подготовке к вступлению в пионеры. Похожая ситуация описана и в других литературных произведениях, в которых рассказывалось о жизни пионеров в разных уголках страны14.

Был и несколько отличающийся вариант ответа. Краевед В.Н. Иовлева вспоминает Шадринск Курганской области в 1946-1948 гг.: "Откуда пошло, не знаю, но было принято, схватив любого пионера за галстук, сказать:

- Ответь за галстук!

И он должен сказать:

- Не тронь рабоче-крестьянскую кровь, она и так горяча: столько-то лет без Ильича!"15

Похожие воспоминания оставил и ленинградский школьник 1947-1948 гг. И. Архангельский: "В 3-м классе старшая пионервожатая объявила, что скоро нас будут принимать в пионерскую организацию... Началась подготовка к приему... Старшая пионервожатая пояснила, что красный цвет пионерского галстука символизирует кровь рабочих и крестьян, пролитую ими в борьбе за наше счастливое детство. Поэтому, говорила старшая пионервожатая, если кто-нибудь схватит галстук, который будет повязан на нашей груди, и потребует: "Ответь за галстук!", то надо твердо произнести: "Не тронь рабоче-крестьянскую кровь, она и так пролита!"16 Таким образом, формула ответа, хотя и с небольшими отличиями, просуществовала более четверти века.

Пионеры 1920-х годов.

Значок и зажим

До смерти В.И. Ленина пионерская организация именовалась "Юные пионеры имени Спартака"17. После того как 21 января 1924 г. решением Центрального комитета комсомола пионерской организации было присвоено имя В.И. Ленина, в обиход был введен пионерский значок "с изображением красного знамени, мавзолея Ленина и салютующего пионера"18.

В 1930-е гг. значком пионеров стал знак-зажим на галстук19. Пионерский галстук "закреплялся специальным металлическим зажимом, на котором были изображены три символических языка пламени"20. В книге А. Соколовского о середине 1930-х гг. описывается пионер, на груди которого "сиял пионерский галстук, скрепленный серебристым значком с изображением трехъязычного костра"21.

Во время войны решено было "зажимы отменить, а галстук завязывать узлом"22, а после войны появился пионерский значок в виде красной звезды с тремя языками пламени и надписью "Всегда готов!"23 То есть восстановилась традиция 1920-х гг., когда галстук и значок носили по отдельности.

Краевед В.Н. Иовлева вспоминает, что в Шадринске Курганской области в 1946-1947 гг. можно было, "схватив любого пионера" за значок, потребовать:

- Ответь за значок!

И тот должен был ответить:

- Пять поленьев, три костра, серп и молот, и звезда!"24

Обложка книги В. Воробьева "Честное пионерское". 1955 г.

"Под салютом всех вождей!"

У пионеров существовал известный многим характерный жест - пионерский салют. Именно вскидывая руку в салюте, они на призыв "Будьте готовы!" отвечали: "Всегда готовы!". Краевед Таисия Такунцева вспоминает о начале 1930-х гг. в Шадринске (тогда еще Челябинской области): "Пионеры, встречаясь на улице с вожатым и друг с другом, всегда отдавали салют"25.

Когда пионер давал слово или подтверждал правдивость своих слов, он использовал выражение: "Честное пионерское!". Для усиления эффекта правдивости пионеры сопровождали обещание салютом. У писателя Владимира Фридкина читаем о Москве конца 1930-х гг.: "В школе... все мы были просто Вовы, Юры, Кирюши, носили красные галстуки и обещания давали "под салютом всех вождей"..."26

Пионерский отряд марширует под звуки горна. 1930-е гг.

Но салют мог усиливать достоверность сказанного лишь при непосредственном наличии у салютующего галстука. Вот пример из повести о конце 1940-х гг.:

"- Он сын начальника строительства? - удивился Витаха. - Ты серьезно?

- Честное пионерское, не вру! - Майка хотела дать это слово под салютом, но задержала руку: она была без галстука"27.

Бытовало убеждение, что сообщение ложной информации после произнесения фразы "честное пионерское" не является клятвопреступлением, если артикуляция "честного пионерского" не сопровождалась салютом. В повести литературоведа Владимира Лакшина о 1942-1944 гг. читаем: "- Ты честное пионерское продал, - сорвался неожиданно Ганшин.

- Я не продал. Я же сказал "честное пионерское", но не под салютом. А действует только под салютом. Ты что, не знаешь, маленький, что ли?"28.

По-видимому, известной заменой "честному пионерскому" было "честное ленинское" (вспомним, что пионерская организация носила имя Ленина). Видный большевик Е.М. Ярославский в 1929 г. писал: " Честное ленинское слово ... проникает через пионерский отряд в сознание маленьких октябрят, в сознание неорганизованных детей..."29

Будучи заменой "честному пионерскому", "честное ленинское" для усиления достоверности сообщаемого могло даваться под салютом. Вот разговор двух мальчиков в Ленинграде в 1942 г.: "- Не сердись, Андрейка, я не имел права рассказывать. Хочешь, честное ленинское под салютом дам, что Василий Спиридоныч запретил"30.

Распространяясь в детской среде, "честное ленинское" превращалось в "честное ленинское-сталинское", "честное ленинское всех вождей!"31 и даже "честное ленинское-сталинское, всех вождей".

Читаем воспоминания литературоведа и переводчика Юлианы Яхниной о Москве в 1933-1934 гг.: "А самой страшной клятвой у нас было честное ленинское всех вождей под салютом "32. В рассказе о Ленинграде 1935-1938 гг. встречаем: "Думаешь, вру? Вот честное слово... Вот не веришь? Честно-Ленинское-Сталинское-Всех-Вождевское!"33 И в автобиографической книге писательницы Галины Горбуновой, повествующей о периоде 1942-1944 гг., встречаем столь же причудливое и чуждое уху второй половины ХХ - начала XXI века: "Честное ленинское, честное сталинское, честное всех вождей, я не буду тебя дразнить!"34

Мы рассказали о некоторых ритуально-символических аспектах первых десятилетий советской пионерии. Рискнем предположить, что, хотя номинально и формально-юридически пионеры 1920-1940-х и пионеры 1960-1980-х гг. состояли в одной и той же организации, в символико-поведенческом плане их допустимо рассматривать как значительно различающиеся субкультуры.

В 1960-1970-х школьная форма включала пионерскую, а пионерский отряд совпадал по составу со школьным классом; вот почему понятия "пионер" и "школьник" (4-6-х классов) были практически синонимами. Фото: ТАСС

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