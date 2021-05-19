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19.05.2021 15:16
Рубрика: Власть

Матвиенко не видит оснований для введения локдауна в России

Текст: Галина Мисливская
Сейчас в России не нужны более жесткие ограничения по COVID-19, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она призвала граждан вакцинироваться и соблюдать антикоронавирусные меры профилактики.

"Ситуация с коронавирусом остается непростой, но на этой стадии она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер или локдауна нет. И я надеюсь, что их не возникнет", - сказала Матвиенко журналистам.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Глава Совфеда также считает, что нерабочие дни в первой декаде мая сыграли положительную роль в борьбе с заболеванием.

В то же время она обратилась к россиянам с призывам продолжать соблюдать требования Роспотребнадзора по профилактике коронавируса и активно прививаться.

"Сейчас самое время ускорить темпы вакцинации, чтобы сохранить себя и окружающих, чтобы это лето прошло безопасно, - отметила Матвиенко. - Конечно, это добровольное дело каждого, но другого пути, чтобы победить вирус, кроме массовой вакцинации, у нас нет".

Власть Позиция Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации

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